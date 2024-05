Los estudiantes pro Palestina de la UPO levantan su encierro junto al despacho del rector

Aseguran que han logrado un acuerdo con la universidad sobre sus reivindicaciones y mantienen la acampada

El grupo de estudiantes que protagonizaba un encierro junto al despacho del rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, en demanda de una absoluta ruptura de relaciones con Israel por la prolongada ofensiva militar de las tropas de dicho país en la franja de Gaza, con miles y miles de fallecidos en respuesta al ataque inicial del grupo terrorista Hamas sobre población hebrea, ha levantado finalmente la movilización al considerar alcanzados sus objetivos.

Uno de los portavoces del colectivo ha informado de que el grupo de estudiantes protagonistas de esta movilización, "entre 15 y 20 personas", ha resuelto levantar el encierro la mañana de este jueves porque tras los acuerdos alcanzados por el Consejo de Dirección de la UPO precisamente al comenzar la protesta; ambas partes habrían llegado a un pacto adicional que según ha precisado será hecho público el próximo lunes.

En concreto, el Consejo de Dirección de la UPO, siguiendo las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) el 9 de mayo de 2024, ratificadas en el mismo día por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), acordó"no formalizar los convenios de movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con las universidades israelíes Levinsky College of Education y Hebrew University of Jerusalem, dentro del marco de los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus + K171".

Además, la institución académica decidía "no renovar el convenio con The Hebrew University of Jerusalem, actualmente caducado" y "no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica e investigación con universidades israelíes"; así como "intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar los programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada" en la franja de Gaza.

COOPERACIÓN CON PALESTINA

Para ello, la entidad prevé sumar en la próxima solicitud de acciones K171 y K2 la colaboración con universidades palestinas y, asimismo, otorgar "máxima prioridad a la cooperación con Palestina en la convocatoria del Plan Propio de Cooperación" de este año.

Otro punto de los acuerdos era "instar a las universidades, a las y los académicos y al estudiantado universitario israelí a manifestar su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario" y reclamar "el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas (de nacionalidad israelí) secuestradas por Hamas".

La UPO también pide que el Estado de Israel "respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que se articulen las medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer lo antes posible la reconstrucción y recuperación del territorio palestino".

Más allá de estos aspectos, los estudiantes de dicho encierro reclamaban también "el fin de los convenios con el Banco Santander, entidad que financió asentamientos israelíes en tierras ocupadas, además del fin de la colaboración anual con la OTAN en la clínica jurídica"; señalando la UPO que el banco Santander destina 360.000 euros anuales para becas para estudiante de la institución para aspectos como el comedor.

En cualquier caso, el citado portavoz del colectivo ha asegurado que el lunes serán comunicados los nuevos acuerdos alcanzados entre la universidad y estos estudiantes, precisando que la acampada iniciada hace días en el campus de la UPO "sigue adelante".