El exalcalde de La Puebla del Río asume el delito y acepta cinco años de inhabilitación

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dejado este miércoles resuelto el juicio promovido contra el exalcalde socialista de La Puebla del Río Julio Álvarez González, quien ha asumido haber cometido prevaricación en varias contrataciones de la Mancomunidad del Guadalquivir cuando dicho dirigente presidía la entidad, aceptando una pena de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El caso deriva de una denuncia inicial de la Sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, ejerciendo dicho sindicato el papel de acusación particular en esta causa.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, en junio de 2008, cuando la Mancomunidad del Guadalquivir estaba presidida por Julio Álvarez González y la Gerencia la ostentaba Jorge R.C., el ente acometió la contratación de un varón como ingeniero técnico agrícola, sin que el mismo "constase en ninguna bolsa de trabajo temporal, por orden de la Presidencia y Gerencia de la Mancomunidad, sin seguir el proceso selectivo establecido y con el informe desfavorable de la Intervención", siempre supuestamente.

Además, el escrito refleja que en agosto de 2008 y noviembre de 2010 fueron acometidas otras contrataciones de peones de recogida de residuos en los mismos términos que la anterior, toda vez que por su naturaleza, la selección del personal de la Mancomunidad del Guadalquivir debe ser conducida "mediante convocatoria pública y concurso, oposición o concurso-oposición libre".

Por eso, en su escrito inicial de acusación, la Fiscalía apreciaba dos presuntos delitos de prevaricación, solicitando para cada uno de los dos encausados, como presidente y gerente de la entidad, un total de 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

EL CASO DE LAS LLAMADAS DE TELÉFONO

Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla del Río un total de 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento.

En este marco, y merced a un acuerdo de conformidad entre las partes, en la sesión celebrada este miércoles por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en torno a este caso, el exalcalde de La Puebla del Río Julio Álvarez González ha asumido los hechos y su responsabilidad y ha asegurado respecto a las contrataciones en cuestión que intentaba ayudar a "familias que tenían una necesidad imperiosa" de contar con ingresos, actuando "con el corazón y no con la cabeza" y sin ser consciente según ha asegurado que sus actos implicasen delito."Lo hice con mi mejor intención de ayudar a estas personas. Creía que les hacía un bien, pero después ha resultado que no", ha indicado, exculpando después al acusado Jorge R.C. porque según ha dicho, como gerente no participó en estas contrataciones, que firmóél mismo como entonces presidente de la mancomunidad.

LA COMPETENCIA DE CONTRATAR

Tras ello, Jorge R.C. ha comparecido como acusado, defendiendo que la "competencia exclusiva" de las contrataciones de la Mancomunidad recaía "en la Presidencia" de la misma, ostentada por Julio Álvarez González. Como gerente, según ha dicho, él carecía de cualquier "delegación expresa" de facultades para contratar, con lo que se ha desligado de las contrataciones indagadas.

Tras ello, la fiscal del caso ha modificado su escrito inicial de acusación, retirando todos los cargos contra Jorge R.C., que ha sido directamente absuelto; y reduciendo los cargos contra Julio Álvarez González a un único delito continuado de prevaricación, con la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, por el que ha pedido únicamente cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, petición a la que se ha adherido la defensa del exalcalde, que ha aceptado dicha condena.