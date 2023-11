La exalcaldesa de Santiponce niega ser "tránsgfuga" porque "no hay resolución de expulsión" por parte del PSOE

La exalcaldesa socialista de Santiponce (Sevilla), Carolina Casanova, ha negado este jueves en el pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento, que ella sea una edil "tránsfuga" porque según asegura, "no hay ninguna resolución" que formalice su expulsión del PSOE, partido que el pasado mes de septiembre anunciaba su decisión de apartarla del mismo, después de que en la sesión de investidura del pasado 17 de junio apoyase junto al también único concejal del PP la candidatura de Juan José Ortega (IU), proclamado finalmente como nuevo alcalde en detrimento de la candidatura a la reelección del andalucista Justo Delgado, cuya lista había sido la más votada en las elecciones locales del 28 de mayo pero sólo con mayoría simple.

En concreto, al comenzar el citado pleno extraordinario, uno de los ediles de Andalucía por Sí(AxSí) ha aludido a Carolina Casanova como "la tránsfuga", ante lo cual ella ha tomado la palabra. "Aquí no hay ninguna tránsfuga porque no hay ninguna resolución de expulsión. Cuando la haya, hablamos", ha aseverado la exalcaldesa socialista, continuando después el debate en torno al asunto central de la sesión, que no era otro que la contratación de la redacción de un nuevo plan general urbanístico.

En Santiponce, las elecciones municipales del pasado 28 de mayo se saldaron con una nueva victoria de Justo Delgado, de Andalucía por Sí, si bien con seis concejales de un total de 13, o sea mayoría simple; mientras con Andalucía (IU) obtenía cinco, un solo acta el PSOE con la exalcaldesa Carolina Casanova como única edil y un capitular el PP.

GIRO EN EL PLENO DE INVESTIDURA

En ese escenario, en el pleno de investidura del pasado 17 de junio, el candidato de Con Andalucía, Juan José Ortega, de IU, se alzaba con la Alcaldía al obtener los votos de su grupo y los de los ediles del PSOE y el PP, superando así la mayoría simple de los andalucistas, que perdían así el poder.

En ese marco, Juan José Ortega manifestaba a Europa Press que para él fue "una sorpresa" ser proclamado alcalde aquella jornada, negando que hubiese cualquier acuerdo previo de IU con el PSOE y el PP, marco en el que la agrupación local del PSOE convocaba una asamblea extraordinaria para decidir sobre la "entrada o no" en el Gobierno local con IU.

Semanas atrás, en cualquier caso, trascendía que el alcalde había emitido una resolución con la que nombraba al portavoz del PP y otrora candidato a la Alcaldía, Juan Manuel Cantero, como nuevo delegado municipal de Educación, Sanidad y Consumo, Agricultura y Patrimonio Histórico.

Esa misma jornada trascendía también que el PSOE había formalizado la expulsión provisional de su única concejal en este municipio, Carolina Casanova, exalcaldesa y secretaria general de la Agrupación Socialista de la localidad, "por no atender las directrices del Comité Provincial sobre el posicionamiento del partido" en la sesión de investidura.

Posteriormente, Carolina Casanova fue nombrada por el alcalde de IU como segunda teniente de alcalde y edil responsable de Turismo y Cultura.