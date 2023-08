La sequía y financiación centrarán la reunión de Juanma Moreno con los líderes políticos el 8 de septiembre

En el caso de la sequía, el consejero de la Presidencia ha planteado la necesidad de un acuerdo entre todos para contrarrestar sus efectos para "abordar soluciones urgentes y obras inmediatas para luchar contra la sequía, porque las consecuencias hoy son preocupantes, pero dentro de muy pocas semanas, si no llueve, van a ser alarmantes", antes de considerar que "ya se está notando en el empleo, en la actividad agraria, en la exportación y es un primer tema fundamental".

"Un segundo tema fundamental es la financiación autonómica, porque Andalucía no puede seguir siendo castigada por una infrafinanciación como consecuencia de los acuerdos de hace muchos años de Zapatero con el nacionalismo radical", ha asegurado el consejero de la Presidencia en referencia al diseño del modelo de financiación que se aprobó en 2009 y cuya vigencia expiró en 2014.

La reunión entre Feijóo y Sánchez "debería ser más habitual"

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha considera "como positivo" que se produzcan encuentros como el que han mantenido este miércoles el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular y candidato al debate de investidura como presidente del Gobierno: "Debemos entender como positivo que se produzca un diálogo, en este caso entre las dos fuerzas políticas, el ganador de las elecciones que ha sido Alberto Núñez Feijóo y el segundo partido en España que ha sido el Partido Socialista". Sanz ha expresado su convencimiento de que "es bueno que se avance en pactos por el futuro de nuestro país, que estén en el marco de la garantía constitucional", y ha reclamado que "debería ser algo más habitual", aun cuando su duración ha sido inferior a la hora, antes de defender esa cita como "una gran oportunidad de dos partidos con sentido de Estado, como el Partido Popular y no lo debería perder nunca el Partido Socialista" para llegar a acuerdos importantes "por la estabilidad institucional de nuestro país". "El Partido Socialista no debería salirse de esas garantías constitucionales, del marco de la Constitución, porque la amenaza que hay de otro tipo de pactos ponen en riesgo, o pueden llevar a poner en riesgo, esa estabilidad institucional y el marco constitucional, si hablamos de excepciones al independentismo o a los proetarras", ha esgrimido el consejero. Sanz ha reclamado que "no debería romperse una práctica y una costumbre que hay en este país, que hasta ahora nunca se había roto, de que el ganador de las elecciones era el que gobernaba".