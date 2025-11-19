Las fotos de la presentación del libro de Juanma Moreno en Madrid

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado este miércoles en Madrid su libro Manual de convivencia. Han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PP, Miguel Tellado.