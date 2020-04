Los funcionarios de la Junta comenzarán a trabajar a partir del fin del estado de alarma

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales no empezarán a trabajar de forma presencial hasta que no finalice el estado de alarma. Lo ha anunciado Elías Bendodo en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo, tras reunirse ayer con los principales sindicatos (UGT, CCOO y CSIF), ha reconocido que la fecha todavía no está clara, ya que el presidente Pedro Sánchez pretende ampliar la situación hasta el 10 de mayo.

Se despeja así una duda que surgió la semana pasada, cuando el Gobierno andaluz anunció un plan de reincorporación que comenzó este pasado lunes. Ante el anuncio, los sindicatos mostraron su disconformidad, pero la Junta aclaró que la vuelta a la actividad esta semana sería sólo para los cargos políticos. Desde el lunes, ya trabajan en las sedes de las distintas consejerías los viceconsejeros, los secretarios generales y los directores generales, entre otros altos cargos.

Serán ellos quienes, en comunicación con los sindicatos, acordarán la vuelta de los 270.000 empleados públicos de la Administración regional. Hay que tener en cuenta que los trabajadores sanitarios, que son más de 100.000 sí están trabajando de forma presencial. De hecho, en las últimas fechas se han incorporado 5.764 personas para atender el aumento de la presión asistencial con motivo de la crisis del coronavirus.

En cualquier caso, la incorporación se hará de forma progresiva y la Junta de Andalucía tendrá que garantizar que hay equipos de protección suficientes para proteger la salud de los empleados públicos. En las instalaciones judiciales, por ejemplo, ya se está procediendo a incorporar los equipos de protección para los 1.600 trabajadores que deben reincorporarse tras solicitarlo el Ministerio de Justicia.