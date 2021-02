Estos son los ganadores de nuestro concurso de San Valentín para volar en globo

Después de deleitar al jurado con vuestros momentos románticos queremos agradeceros que nos hayáis dejado conocer todas vuestras historias de amor. En un momento donde es más importante que nunca recordar todo lo bueno que nos rodea queremos daros las ¡gracias por participar!

Solo se podían elegir 7 participaciones ganadoras de las numerosas que hemos recibido en "cuéntanos tu historia romántica", aunque ninguno de vuestros comentarios nos ha dejado indiferentes.

Los siete pases dobles para volar en globo con Globotur serán para los siguientes participantes:

María del Mar Vera García

Ganadora de 1 pase para volar desde Sevilla.

"El momento más romántico de mi vida tuvo lugar cuando mi entonces novio y actual marido, me pidió matrimonio sobre un escenario y delante de una gran cantidad de público que asistía a un espectáculo de baile. Ambos somos bailarines y esa noche actuábamos en dicho evento. Al finalizar nuestra actuación, se arrodilló y me hizo la petición. ¡No me lo esperaba ni podía creer! Él había preparado todo con el presentador y organización pero ¡yo no había sospechado nada! Fue el momento más romántico y especial que he vivido como pareja. A día de hoy estamos felizmente casados y con una niña y un niño maravillosos que nos unen más y alegran cada día".

Rosa María López Benítez

Ganadora de 1 pase para volar desde Sevilla.

"Mi mejor momento fue cuando comenzamos nuestra relación, fue un escenario mágico, en la esquina del palacio Arzobispal de Sevilla viendo salir el Cristo del amor en Sevilla un domingo de ramos del año 1991, un 17/3/91, y como una bonita primavera, auguraba una relación preciosa y hasta hoy llevamos 22 años especialmente enamorados, celebrando San Valentín todos los días del año y en cada detalle día a día y ojalá con el escenario que comenzamos nuestra entrega impregnada de aroma a azahar ojalá nos dure nuestra relación para siempre y pueda envejecer al lado de mi pareja, lo quiero muchiiiisiiimoooo. Este es nuestro maravilloso comienzo romántico y muchiiisismos más".

Pedro Maya Galan

Ganador de 1 pase para volar desde Cádiz. "En el verano de 1968, en un encuentro con mi novia, en un pueblo de Jaén en casa de mis padres ,hacia siete meses que no nos veíamos por mi trabajo en Cartagena. Le di mi primer beso y esta muestra de amor fue tan intensa que mi novia se desmayo en mis brazos. Recuerdo imborrable para mi. Ha pasado 51 años, me parece que fue ayer".

Isabel María Quiñones Jaén

Ganadora de 1 pase para volar desde Cádiz.

"Mi pareja y yo llevamos un año y aunque ha habido varios momentos románticos uno de los que más me ha marcado y reciente ha sido cuando estábamos en una de las plazas de Cádiz tomando algo y entre charla y charla le comente que llevábamos mucho tiempo sin bailar juntos por el tema de la pandemia y justo en ese momento mi chico se levantó me cogió de la mano y me saco a bailar, sin música y con la terraza llena de gente nos llevamos como unos 5 minutos bailando juntos y abrazados, para mi fue maravilloso, una vez acabamos me di cuenta que todos nos aplaudían y fue algo que recordaremos por siempre".

Joaquina Trujillo Trujillo

Ganadora de 1 pase para volar desde Cádiz.

"Saber que está a mi lado SIEMPRE. No me suelta la mano. Te quiero, Manolo".

Magdalena Soriano Ortega

Ganadora de 1 pase para volar desde Córdoba."Fue el 28/10/20 porque hicimos 25 años, lo pasamos separados porque con la pandemia el negocio no iba bien y se echó a la carretera como camionero, eso sí, por mensajería me mandó una esmeralda de colgante, lo malo es que venía el precio y la devolví y él me lo está recriminado día si día también, por eso sí me toca el concurso, es mi ocasión para demostrarle que lo quiero y que estaría dispuesta hasta a montarme en globo".

Guillermo Daniel Crawley

Ganador de 1 pase para volar desde Málaga."Me había tomado un año sabático y fui a vivir a Italia a unos kilómetros al sur de Florencia y luego pasé mis últimos días en Roma. Empecé a pensar que mi vida necesitaba un cambio, y que tenía que volver a mis fundamentos, cuando apareció ella. Estuvimos hablando como una media hora en italiano hasta que me enteré que era española y yo de Buenos Aires, ¿qué hacíamos que no hablábamos en español? Y la charla duro los días hasta que se fue. Nunca había sentido o nunca me había permitido sentir la profundidad del humor-amor que esta mujer me despertó. Hablamos por unos tres días, nada más y algún paseo por plaza Navona. Hay personas que pasan por tu vida, saludan y se van, sin embargo ella quedó grabada a fuego en mi memoria, nunca tuve la oportunidad de decirle que la amaba, porque fui fiel a mi vocación. Si están pensando eso, están en lo cierto, yo era cura. Por eso tal vez, todo fue profundo e intenso. Cuando volví a Buenos Aires, en esos años vi como imposible llegar a verla de nuevo. Algunas cartas un año, y al otro, y después el silencio. La vida continúa, empiezo a trabajar en una fábrica, tengo mi independencia de la Iglesia y comienzo mi propia empresa de redes de ordenadores. En aquella época sólo tenían Internet las universidades y los jueces. A una jueza le ayudo con su instalación y con el primer buscador, Altavista, busco el nombre de la chica de Roma y mi corazón latía con el reloj de arena de Windows. Apareció su nombre, un lugar y una profesión. Habían pasado dieciséis años de nuestras charlas romanas, no creo que se acuerde ya, me decía a mí mismo. Pero lo que está marcado por el fuego del amor no se va más. Le mandé un e-mail: eres tú tal, que estudiabas en Roma en tal año?? Todo lo que sucedió después de ese e-mail fue pura magia en favor de nuestro reencuentro, como si el cosmos se hubiese organizado, como si el océano no existiese más, y el tiempo hubiese retrocedido. No nos hemos separado desde entonces. En todo este tiempo he aprendido que el amor es una decisión, que todos los días uno puede cambiar para mantenerlo vivo, que el cosmos es mágico, que lo que sale del corazón llega al corazón y que Amar es abandonar seguridades y arriesgarse a lo sorpresivo. Muy loco sería que este momento sea premiado y más loco aún sea que el momento de mi amada también sea premiada, ya que los dos nos embarcamos en esta divertida tarea de compartir nuestra experiencia. A todos les deseo momentos que les dibujen una sonrisa como este me lo hace a mí cada vez que doy la vuelta para recordar".

Enhorabuena a los ganadores, y a los que no han podido ganar esta vez ¡seguid atentos a nuestros próximos concursos y sorteos!