El gobierno local anima al PSOE a ir a Fiscalía para que "todo el mundo vea la actitud tan sucia y rastrera"

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha animado este jueves al concejal del PSOE José Antonio Romero y su grupo a ir a la Fiscalía "por higiene democrática y para que todo el mundo vea la actitud tan sucia y rastrera" que están teniendo sobre adjudicación de contratos menores en este mandato desde dicha Delegación a una empresa investigada en el 'Caso Infraestructuras'.

En una rueda de prensa, el delegado ha invitado a ir a la Fiscalía con los dos contratos referidos, "sin ningún tipo de problema", al estar "tan seguro" de lo que se ha hecho desde el gobierno local, a lo que ha añadido que probablemente después él se vaya al juzgado para demandar a Romero "por delitos de calumnia".

En este sentido, ha explicado que se venía de una etapa que "se ha dejado atrás", donde "el mantenimiento de los colegios se hacía una parte con medios y personal propio y otra parte, a través de contratos que han generado el problema en el área de Infraestructuras", como que "de 3.000 euros arreglaban un tabique en un colegio o arreglaban una puerta de carpintería", todo ello "de una manera poco transparente y que ha dado como resultado lo que se sabe" y está en los juzgados.

Así, ha aclarado que en este mandato querían "llegar a contratos estructurales en la Delegación, que ayudaran a mantener mejor las infraestructuras, en este caso edificios y colegios", siendo "contratos que se sacan a empresas", para "dar transparencia", de forma que "hay un contrato que está ahora mismo en fase de adjudicación, de 2,3 millones de euros, para mantenimiento de edificios y colegios", para varios años.

Sin embargo, ha precisado que "previo a esto había un período de en torno a cuatro meses donde nos encontrábamos que no teníamos posibilidad de mantener bien los edificios y colegios y se decidió hacer dos contratos con la fórmula de contrato menor, no porque nos interesara el contrato menor, sino porque por la cuantía y por el tiempo, que son cuatro meses, la fórmula era la del contrato menor".

De este modo, el edil ha detallado que "se generaron dos contratos para dos objetos distintos", por lo tanto "no hay fraccionamiento", concretamente para carpintería y albañilería, "que se lanzan a la plataforma de contratos del sector público", de manera que "aunque no sea un requisito legal, el Consistorio se impuso a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que los contratos menores que superaran la cuantía de 3.000 euros se iban a publicar en la plataforma de contratos del sector público, para dar transparencia"."CRITERIOS TÉCNICOS E INFORMES DE LEGALIDAD"

En este caso, ha advertido de que "Romero miente, porque no se invita a empresas", sino que "se cuelga en la plataforma del sector público", al tiempo que ha subrayado que la labor la hacen los técnicos y "pasan por todos los informes de legalidad, con asesoría jurídica, intervención y contratación".

Posteriormente "se adjudican con criterios técnicos", ha remarcado el delegado, quien ha apostillado que "no hay ningún otro criterio", declarando que "al ser un proceso libre, se presentan las empresas que quieren, al estar en una plataforma, donde cualquier empresa del sector puede presentarse".

Ante ello, ha señalado que "se presenta efectivamente a los dos contratos una empresa que está siendo investigada, pero que a día de hoy cumple con todos los requisitos legales para presentarse y poder ser adjudicataria", por lo que "sería una ilegalidad por nuestra parte y una prevaricación de libro impedir que esta empresa pudiera optar a una licitación o si ha optado a la licitación que no pudiera adjudicarle el contrato", ha aclarado.

Al respecto, ha cuestionado si en el PSOE "harían eso, porque están muy de acuerdo en las prevaricaciones", a la vez que ha defendido que este gobierno no lo hace "así" y ha apostillado que él no conoce el sumario "como sí lo conoce Romero". "No lo conozco, porque respeto tanto la justicia, que serán los jueces los que determinen qué responsabilidad ha habido, si la ha habido, y si hay condenas, que los condenen", ha transmitido, para mantener que "no hay caso".

Entretanto, el popular ha aseverado que mientras ocurrían "dramas" en la pandemia del Covid-19, "otros estaban montando una trama para llevárselo con las mascarillas", de forma que "eso es lo que estaba sucediendo, Romero", ha manifestado, para enfatizar que "mientras personas estaban encerradas en sus casas, estaban perdiendo sus trabajos y tenían que ir a la beneficencia a conseguir bolsas de comida, los señores socialistas estaban montando una trama para llevárselo, utilizando una vez más el drama humano, como ya hicieron con los ERE".

Al hilo, Ruiz Madruga ha recordado que Andalucía ha estado "40 años siendo la región del paro europea, mientras ustedes montaron una red clientelar con el dinero de los parados y se pagaban vicios".