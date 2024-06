El gobierno local defiende la gestión "responsable" de los fondos Edusi tras "heredar un auténtico caos"

El delegado de Relaciones Institucionales y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha defendido este jueves después de las críticas de la oposición la gestión "responsable" del gobierno municipal sobre los fondos Edusi, tras "heredar un auténtico caos, con proyectos que querían ejecutarse en zonas de otras administraciones", de modo que "se ordenó lo heredado de parte del gobierno socialista para reorientar y que no se escaparan los proyectos importantes que efectivamente se han hecho bajo el gobierno del PP".

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que después de "heredar una maraña de proyectos sin orden, sin criterio y sin concierto", se ordenaron los proyectos, pasando de 49, "sólo esbozados, sin concreción ni desarrollo", a 26, destacando en este caso "los avances fundamentales de mejora en zonas verdes y en equipamiento social", todo ello "producto del magnífico trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos del Consistorio y siempre bajo la dirección del gobierno del PP", ha valorado.

Tras subrayar que "Córdoba avanza, pese a quien le pese, y, por supuesto, también con los fondos Edusi", Urbano ha recordado que ya se ha presentado la justificación de todos los proyectos vinculados a estos fondos europeos por un importe total de 11.567.275 euros, cifra que supone la ejecución de un 80,1% de la cantidad total formalizada a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

En concreto, "el Consistorio disponía, inicialmente, de 18,7 millones de euros para impulsar proyectos vinculados a la modernización digital, el desarrollo sostenible, movilidad urbana y la mejora social", ha explicado este miércoles.

Según ha detallado, "este gobierno local heredó 49 proyectos sólo esbozados", de modo que "durante los últimos cuatro años se ha tenido que ordenar este caos administrativo para lograr la máxima ejecución de estos proyectos iniciales; toda vez que había proyectos presentados que no respetaban cuestiones tan básicas como acometerlos en zonas de titularidad municipal --Vía Verde Sierra Morena-Córdoba-Cerro Muriano, titularidad de Adif, como ejemplo--".

Además, el edil ha apuntado que "este gobierno descartó de inicio el proyecto de intercambiador en Colón, porque perjudicaba la movilidad y las plazas de aparcamiento en el entorno de Colón", que era de poco más de un millón de euros. De esta manera, la cantidad inicial pasó de 18,7 millones de euros a 17,6 millones y los proyectos, ya reformulados, pasaron de 49 a los 26 finales "en aras de una mayor agilidad administrativa".

Así, Urbano ha defendido que "el gobierno municipal ha licitado proyectos en la Plataforma de Contratación por un importe total de 17,4 millones de euros". El montante total de las ofertas presentadas para los 26 proyectos finales ascendió a un total de 14,4 millones de euros, tras las "bajas normalizadas que se producen en cualquier proceso de contratación con la Administración con las ofertas a la baja por parte de las empresas interesadas".

En resumen, ha detallado que "de los 14,4 millones de euros formalizados, mediante contrato con la administración, se han justificado proyectos por valor de 11,5 millones de euros, un 80,1% de la cantidad vinculada a los 26 proyectos Feder-Edusi".

PROYECTOS "SIN CONOCIMIENTO" DE LA CIUDAD

Entretanto, el edil ha advertido sobre "el paquete de hasta 49 iniciativas que carecían de un proyecto definitivo, porque no había orden, ni criterio", sino "una serie de ideas para desarrollar en la ciudad" y que "tenían una serie de problemas", de forma que "es como si nos hubiéramos sentado en una mesa a tratar una serie de cosas que serían más o menos buenas para la ciudad, pero sin ningún tipo de conocimiento sobre la ciudad, ni sobre si se podían o no realizar estos proyectos", ha apostillado.

Frente a eso, ha valorado que "este gobierno ha adaptado los proyectos y los ha ejecutado resumiéndolos en 26", como el Parque de Levante, el itinerario peatonal del eje Realejo-San Lorenzo, la mejora del Parque del Tablero, la rehabilitación de edificios para la promoción de residencias de alquiler social para colectivos vulnerables de la tercera edad en la calle Don Rodrigo, la restauración de la Cuesta del Reventón, la puesta en valor del Patriarca y adaptación de módulo del antiguo Hospital Militar en el Centro de Emergencia Habitacional, entre otras.

En palabras del concejal, "no hace falta dar mayores explicaciones de la verdadera trascendencia de todos los proyectos para la ciudad y para todos los cordobeses", al tiempo que ha justificado que "no se han ejecutado determinados proyectos o partidas", como la construcción de carriles bici en Avenida Manolete, "donde se eliminaban zonas verdes y aparcamientos" y "se abandonó por falta de viabilidad"; en el puente de San Rafael, que "eliminaba una vía peatonal", y en el puente del Open Arena, "que no es terreno municipal".

Igualmente, ha apuntado la Vía Verde de Sierra Morena, en zona "propiedad de Adif"; el entorno del río, "que es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir"; la Vía Verde de la Campiña, "tampoco de titularidad municipal", así como la habilitación de un equipamiento público en la Plaza de San Agustín, donde "se presupuesta una obra que ni siquiera llega para hacer los cimientos", ha puntualizado Urbano.