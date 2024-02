El gobierno local dice que "no hubiese pasado nada si algunos tractores dieran una vuelta en la ciudad"

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha expresado este miércoles sobre las manifestaciones de los agricultores y ganaderos de este martes que "tampoco hubiese pasado nada si la representación simbólica de algunos tractores hubiese dado una vuelta en la ciudad, como ya se hizo con la huelga de transportistas, que unos camiones entraron por la avenida de Cádiz, llegaron por Vallellano, dieron la vuelta en el Paseo de la Victoria y volvieron hacia Vallellano", ante "las justas reivindicaciones".

En una rueda de prensa, el edil ha manifestado que en la Policía Local "puede haber algún informe a nivel técnico que se haya hecho, pero no es vinculante", de manera que "la decisión sobre autorizar o no la entrada de los tractores a la ciudad no corresponde al Ayuntamiento, sino a la Subdelegación del Gobierno", ha mantenido.

En este sentido, ha subrayado que "la Policía Local no puede emitir ninguna autorización, porque no es la competente para autorizar", aunque "sí trabajó en los distintos escenarios y alternativas que se podían dar", por lo que "estábamos preparados para la entrada a la ciudad de unos tractores simbólicamente hasta un número mayor", ha dicho.

Así, ha aseverado que en la Policía Local tenían "el dispositivo preparado y así lo sabía la Subdelegación del Gobierno", pero "quien toma la decisión de no dejarlos entrar en la ciudad es la Subdelegación", ha defendido, para apostillar que "eso tiene que quedar muy claro, fundamentalmente, a los tractoristas, que fueron los que intentaron hacerlo".

En este sentido, ha abundado en que estaban "preparados para compatibilizar el derecho de la manifestación con el desarrollo del tráfico en la ciudad", a lo que ha agregado que cree que "hubiesen tenido la comprensión de la inmensa mayoría de los cordobeses", al ser "una provincia muy vinculada a la agricultura y la ganadería".

Al respecto, ha comentado que "en el propio término de la capital hay muchas explotaciones agrícolas y ganaderas", de modo que "se hubiese entendido, y nos hubiésemos ahorrado alguna imagen molesta y lamentable, como la que se vio de alguna carga policial, que los funcionarios de policía, evidentemente, tuvieron que realizarlo aplicando órdenes políticas", ha añadido.