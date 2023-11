La gran fiesta de los Indie Games Málaga 2023

La quinta edición de los Premios Indie Games Málaga 2023 ha llegado a su fin. La gran fiesta del videojuego ha tenido su colofón final y ya se conocen a los ganadores de esta edición. El concurso de videojuegos ha elegido en este 2023 a Talent from Candleforth como el Mejor Videojuego y Mejor Videojuego Indie Narrativo. Asimismo, el certamen ha premiado también a Your House en la categoría Mobile; Crimson Tale en PC/Consolas; The Magician en XR/Tech; Stick to the Plan en Accesibilidad; y en la de país invitado Colombia, Alumbra.

En esta edición de los Indie Games Málaga se recibieron 190 candidaturas de proyectos procedentes de desarrolladores independientes y estudios emergentes de 12 países diferentes.De ellos, solo 28 juegos han llegado a esta final y un jurado profesional compuesto por diferentes desarrolladores, publishers, inversores y formadores se ha encargado de elegir a los seis ganadores. Cabe señalar que el certamen ha registrado un importante aumento de la participación internacional, cercana este año al 24% frente al 13% de la edición anterior.

El esfuerzo y la creatividad merecen ser recompensados, y en esta quinta edición de los premios de Indie Games Málaga han otorgado premios en efectivo de 4.000 euros al ganador de cada categoría, con la excepción de Mejor videojuego de país invitado: Colombia, que entregará un premio de 2.000 euros. Además, se reconocerá al Mejor Videojuego Indie Games Málaga 2023 con un premio adicional de 2.000 euros, seleccionado de entre los seis ganadores. En total, este año el evento, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, ha repartido este año 24.000 eros en premios.

Ganadores Indie Games Málaga 2023

El ganador categoría de PC/Consolas ha sido Crimson Tale (Thruster Games, Barcelona). El portavoz de este videojuego dio las gracias por el premio e incidió en que nada sería posible sin el equipo que hay detrás. De este modo, en la categoría a Mejor Videojuego Indie Mobile, el proyecto que se ha llevado los 4.000 euros ha sido Your House (Patrones y Escondites S.L, Barcelona).

De igual forma, la noche continuó y en la categoría de XR/Tech el videojuego ganador se llama The Magician (Master Crowd Games, Málaga). Dando las gracias a todos los que les han apoyado, este estudio malagueño recogió su precio, pero hizo hincapié en que sin el respaldo de su familia y amigos este proyecto no habría salido adelante.

En la categoría de Accesibilidad, que busca que los videojuegos sean disfrutables por todas las personas ya sean ciegas, tengan alguna dificultad auditiva, física o incluso cognitiva intelectual, el ganador ha sido Stick to the Plan (Dead Pixel Tales, Málaga). Durante su discurso, la portavoz del videojuego ha animado a todos los desarrolladores a informarse sobre la accesibilidad en los videojuegos para que cada vez sean más inclusivos para todo el mundo.

El mejor videjuego narrativo ha sido Tales from Candlefroth (Under the Bed Games, Málaga), que también ha sido elegido como el mejor videojuego Indie de esta edición. El creador del videojuego incidió en que en Málaga se está convirtiendo en un punto común y se está generando una red muy buena que “hay que aprovecharla”. Al recibir el segundo premio, el joven malagueño.

Y el último premio en entrergrase fue el de la categoría de país invitado Colombia que se lo ha llevado Alumbra (Maleiwa Studio, Barranquilla). Directo desde Colombia, el equipo no terminaba de creérselo, pero ha querido agradecer este galardón a todos los que lo han apoyado, remarcando que este premio era el resultado de todo el esfuerzo y trabajo que han llevado a cabo.

La noche estuvo amenizada por las actuaciones de Rakky Ripper, DJ Dennis Moore y DJ Final Boss, quienes hicieron vibrar al público con su talento musical sobre el escenario. Además, la presentación estuvo a cargo de Lara Smirnova, Ángel Quintana, además de Nikki García, reconocida como la voz de Google Maps y por su participación en juegos como Call of Duty y God of War.

Jornadas de emprendimiento para desarrolladores

El certamen del Polo Nacional de Contenidos Digitales comenzó a organizarse en 2018 para ayudar e impulsar a estudios independientes de videojuegos. Cinco años después ha celebrado este viernes su gala de premios, pero para llegar hasta aquí, los Indie Games Málaga han estado presentes durante todo el año han organizado diferentes encuentros centrados en el mundo de los videojuegos independientes.

Una de esas jornadas se dedicó al emprendimiento y se tituló Indie Gamez Network. En la misma se dieron a conocer las últimas tendencias de la industria que está en constante evolución. También exploraron el potencial del sector del videojuego como palanca de crecimiento del sector cultural y creativo. El evento contó con la presencia de Jordi de Paco, fundador y director creativo de Deconstructeam; Miguel Sánchez Galindo, director del área de Innovación emprendedores y pymes de EOI; Carmen González; de emprendimiento del Polo Nacional de Contenidos Digitales; Valeria Castro, fundadora y CEO de Platonic Games; Ángel Beltrán, cofundador y productor de Talpa Games, entre otros.

Para indagar también en la inversión del sector organizaron una jornada entorno a ella el pasado mes de septiembre. Durante el evento se realizaron diferentes mesas redondas analizando la inversión, se realizaron sesiones de 'pitching' y facilitaron la oportunidad de 'networking' para los participantes. Además, en el evento los asistentes probaron los mejores videojuegos independientes del año en la Zona de Demo. De esta forma, el encuentro contó con la presencia de inversores como Francisco Espinosa, de Innventuur Partners; Salvador Pérez de Eoniq.fund; Kike García de Fundación ONCE; Ana Molina de Odders Lab; Sergio Álvarez de Planeta Fabrik Ventures; Matthes Lindner de Spiel Fabrique; Azahara Vera Cobos de Startup Wise Guys; Alberto Bodero de The Game Kitchen; María José Carrasco de Viva Games y José Luis Martínez de Zubi Labs.