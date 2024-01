Una veintena de hermandades se suma a la reclamación de Sevilla Quiere Metro de una red completa

Un total de 22 hermandades de Sevilla se han sumado a la reclamación de Sevilla Quiere Metro de una red completa para la capital y su área metropolitana. Las hermandades son el Dulce Nombre de Bellavista (vísperas); Jesús Despojado, La Paz y La Cena (Domingo de Ramos); Las Aguas y Santa Genoveva (Lunes Santo); El Cerro (Martes Santo); Carmen Doloroso, La Sed, Los Javieres, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo y Cristo de Burgos (Miércoles Santo); Los Negritos, La Exaltación, El Valle y Pasión (Jueves Santo); Los Gitanos (Madrugada); La Carretería y El Cachorro (Viernes Santo), y el Resucitado (Domingo de Resurrección). Por el momento, no hay hermandades de la jornada del Sábado Santo. En Sevilla procesionan 70 hermandades en Semana Santa, incluidas las de vísperas.

En cuanto a las hermandades del Gran Poder, la Macarena y la Esperanza de Triana, desde San Lorenzo aseguran que "no hemos recibido petición al respecto y, llegado el caso, no habría problema en abordar ese asunto en Cabildo de Oficiales". Desde la Basílica de la Macarena, al igual que el Gran Poder, afirman no tener conocimiento de petición sobre este respecto y "si llegara, sería estudiado por la Junta de Gobierno". Por último, desde la calle Pureza, declinan hacer "cualquier valoración al respecto", esgrimiendo para ello el "carácter religioso de la corporación".

La petición de una red completa de Metro para Sevilla volverá a recalar en Bruselas. La Asociación Sevilla Quiere Metro volverá a comparecer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el próximo 15 de febrero y en su intervención defenderá la necesidad de que el Gobierno de España "se comprometa por escrito a cofinanciar el tramo sur de la línea 3 del Metro --actualmente el tramo norte se financia al 50% por las administraciones central y autonómica-- y la línea 2".

Igualmente, y alegando que la competencia es "autonómica", la entidad reclamará que la Junta de Andalucía "informe sobre el estado en el que se encuentran las líneas pendientes de construcción, no ciñéndose exclusivamente al tramo norte de la línea 3". "Se necesita la financiación suficiente para poner en marcha la construcción del tramo sur de la línea 3 y la línea 2 en cuanto los proyectos estén terminados", subraya la asociación.

Esta nueva comparecencia de Sevilla Quiere Metro en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo responde a que, en mayo de 2023, la asociación envió una alegacion al Parlamento europeo tras recibir en marzo de 2023 una respuesta del Gobierno en la que "no se hacía referencia la confinanciación que permitiría construir el tramo sur de la línea 3 --Prado a Bellavista-- ni a la cofinanciación que permitiría construir la línea 2 del Metro"."Hay que destacar que Sevilla se halla en una situación de emergencia en lo que respecta a la pobreza en transportes, movilidad sostenible y cohesión social: Sevilla es la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa de Metro, lo que compromete la movilidad sostenible, que es un derecho de la ciudadanía y tiene un claro impacto en la salud", argumenta Sevilla Quiere Metro.

Aunque califica el inicio de las obras del tramo norte de la línea 3 (Pino Montano-Prado) de "muy importante", la asociación deja claro que éste "es sólo el punto de partida en la construcción del resto de la red". "Ni la infraestructura existente ni la actualmente en construcción son suficientes para garantizar el derecho a la movilidad sostenible. Se necesita construir las infraestructuras que están en proyecto para ir paulatinamente poniendo en servicio la red completa de Metro", subraya.

La asociación ha invitado a las administraciones involucradas a que acudan a Bruselas con ella para "defender la red de Metro para Sevilla". Para ello, han remitido una carta al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz y han informado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y al Ministerio de Transportes. El debate se podrá seguir de forma telemática.