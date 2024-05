El legado del historiador Harry Kelsey llega a la Fguma a través del CEIT

La Fundación General de la Universidad de Málaga, a través del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos Fguma-UMA (CEIT), ha recibido una colección de material de investigación dedicado a estudios sobre el mundo atlántico perteneciente al prestigioso historiador norteamericano Harry Kelsey.

El legado incluye documentos de la época moderna en general, aunque también hay material vinculado al papel de la corona española. La donación procede del hijo de Kelsey, Matthew Vincent Kelsey, y a su consecución ha contribuido notablemente el catedrático de Historia Antigua de la UMA Fernando Wulff.

Esta documentación incrementa, de forma manifiesta, las fuentes informativas para los investigadores que necesiten estudiar la materia a la que se refiere, ha indicado la UMA en un comunicado.

Este fondo documental, al que se ha llamado 'Legado Harry Kelsey', está compuesto por archivos del explorador Francis Drake, del navegante John Hawkins, diapositivas del marino y explorador Juan Rodríguez Cabrillo, mapas de circunnavegación, archivos sobre la Misión San Luis Rey de Francia y la Misión San Juan Capistrano, además de correspondencia sobre investigación, diversos números de la revista trimestral de historia de cartografía Caert Thresoor, Terrae Incognitae, y Catholic Historical Review, entre otros muchos documentos.

Diego Vera, director de la Fguma; Juan Antonio García Galindo, director del CEIT, y el mencionado profesor Wulff han recibido este martes este material.

Así, tanto Vera como García Galindo han mostrado su "satisfacción" por haber conseguido un archivo documental de esta magnitud para la Universidad de Málaga."Es una gran contribución y esperamos que se pueda organizar y catalogar para la puesta a disposición de cualquier investigador", ha declarado el director del CEIT. Además, Wulff ha añadido que este fondo permitirá colocar a la UMA como centro de referencia en el estudio de las citadas temáticas, de interés para historiadores y otras disciplinas.

Kelsey se doctoró en Historia en 1965 en la Universidad de Denver y desempeñó su carrera como historiador del Estado de Colorado, fue director ejecutivo de la Comisión Histórica de Michigan, y curador jefe de Historia del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

También fue miembro de la Fundación Mead en la Biblioteca Huntington y profesor adjunto de Historia en la Universidad de California, Riverside. En los 20 años que trabajó en el Museo de Historia Natural creó muchas de las exhibiciones que todavía existen.

De igual modo, recibió numerosos premios y honores por su investigación y escritura, incluido el Award of Merit, de la American Association for State and Local History for Frontier Capitalist (1971); el Bolton Prize, de la Western History Association (1986), y el Martin Ridge Award for Distinguished Research and Writing in the History of California (2004), entre otros.

Es autor de varias biografías de exploradores y viajeros y ha publicado diversos títulos. Su libro más reciente se publicó en 2023 y es una traducción de un manuscrito español, con 500 años de antigüedad, que relata en primera persona uno de los marineros que acompañó a Magallanes en su intento de circunnavegar el mundo, el cual el descubrimiento europeo de Filipinas entre muchos otros encuentros.

Su obra más conocida fue 'Sir Francis Drake: The Queen's Pirate', que fue ampliamente revisada, tanto en revistas académicas como en las publicaciones convencionales, incluidos los principales periódicos británicos. Su trabajo fue muy leído y erudito, con extensas notas a pie de página que documentan sus años de investigación en archivos europeos poco vistos.

Por su parte, el CEIT es un centro especializado en el mundo iberoamericano y transatlántico, con el que España mantiene relaciones históricas, y con cuyo ámbito se produce el mayor número de sus interrelaciones pasadas y presentes. Este centro surge, asimismo, de la experiencia del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, que desarrolla desde 2012 una intensa actividad de formación, investigación y difusión en este ámbito.