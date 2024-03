El hospital de Utrera estrena su nueva unidad de salud mental comunitaria con cobertura para siete municipios

Dispone de 14 consultas médicas y de enfermería, entre otros equipamientos

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno sigue potenciando la atención diferenciada en Salud Mental entre adultos y menores con la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Alta Resolución de Utrera (Sevilla), una reivindicación de los vecinos de la zona desde hacía doce años, tal y como ha recordado el alcalde popular del municipio, Francisco Jiménez.

García ha subrayado que "es una prioridad en esta legislatura la atención a la Salud Mental y, en particular, la detección temprana y atención a los problemas de salud mental infanto-juveniles". Así, ha detallado que actualmente la comunidad autónoma dispone de 78 unidades de Salud Mental Comunitarias y que desde 2022, 49 de estas unidades, incluida la de Utrera, se han adaptado para disponer de espacios diferenciados para atender a los menores, "pese a que ya estaba recogido en un decreto de 2005".

Además, ha abundado que la Consejería está implementado medidas contra el suicidio, como el impulso de la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia; el refuerzo de los protocolos para la prevención y detección temprana de problemas de salud mental infanto-juveniles o la incorporación de nuevos profesionales sanitarios para consolidar las unidades específicas de salud mental infanto-adolescente.

Asimismo, Catalina García ha recordado que el sevillano Hospital Muñoz Cariñanos, --el antiguo hospital militar, rebautizado así tras una consulta no vinculante en la que esta opción no fue la más votada--, cuenta con la primera unidad de hospitalización independiente de Salud Mental para adolescentes de entre 14 y 18 años y, próximamente, con un Hospital de Día para tratar Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se une a las dos unidades de TCA de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital Regional de Málaga."Desde la puesta en marcha de estas unidades ya no se derivan a andaluces a otras comunidades, como Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha", ha señalado.

La nueva unidad del hospital de Utrera, en la zona que antes ocupaba el personal de Administración General dará cobertura a una población total de 151.427 personas de los municipios de Utrera, Los Palacios, Lebrija, Las Cabezas, El Cuervo, El Coronil y Los Molares. El año pasado, esta unidad atendió un total de 19.188 consultas, de las que el 33% era a menores de edad. Esta unidad cuenta con 13 profesionales.

Las obras de adecuación, que han supuesto una inversión total de 78.741,54 euros, han permitido crear 14 consultas médicas y de enfermería, una sala de grupos, dos salas de espera diferencias para adultos e infantil, así como pasillos de acceso independiente, y salas de trabajo de profesionales.

La titular de Salud y Consumo ha recordado que hasta abril de 2012 el equipo de salud mental de distrito, (antecedente de la actual Unidad de Salud Mental Comunitaria) se situaba en el municipio de Utrera gracias al convenio firmado entre su Ayuntamiento y el SAS.

Una vez que este convenio se extinguió, cuando Francisco Jiménez era alcalde de Utrera por el PA y la Junta estaba gobernada por el PSOE, el equipo se desplazó al Centro de Salud Nuestra Señora de Las Nieves de Los Palacios y Villafranca, pero "esta opción habitacional resultaba insuficiente, lo que generaba malestar en los usuarios y profesionales", ha señalado Catalina García, que ha agradecido "la disponibilidad el Ayuntamiento de Los Palacios para buscar posibles soluciones y alternativas en los últimos cinco años".

La incorporación del Hospital de Utrera en enero de 2022 al organigrama del Área de Gestión Sanitaria Sur facilitaba una ubicación con todos los requisitos necesarios: situado en un centro sanitario, que garantiza la seguridad de los pacientes y profesionales.

La consejera ha valorado, además, que esta ubicación permitirá fidelizar profesionales y desarrollar programas de atención diferenciada de colectivos y municipios en concreto, como el pilotaje del Programa de Demora Cero en Los Palacios (segunda población en tamaño), que consiste en una actuación conjunta de Atención Primaria y Salud Mental desarrollando simultáneamente grupos de afrontamiento de ansiedad, potenciando la figura del psicólogo de Atención Primaria.

Catalina García ha estado acompañada también por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; el secretario general de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo, Francisco Javier Vázquez; la delegada territorial de Salud y Consumo, Regina Serrano; la directora gerente del Hospital Universitario de Valme, Rocío del Castillo; los concejales de Utrera de Relaciones Institucionales, Ignacio Aguilar, y de Sanidad, Consuelo Navarro, entre otras autoridades.