Ejemplo de emprendimiento, pero sobre todo de compromiso con su tierra durante una amplia trayectoria empresarial que continúa en pleno crecimiento por todo el mundo. Paco, tal y como lo conocen sus más allegados, es hoy paradigma de éxito, pero su trayectoria no ha estado extensa de dificultades. Es más, recuerda siempre que en su vida se ha arruinado tres veces. Por ello, el jurado de los Premios de Diario de Almería ha otorgado este año a Francisco Martínez-Cosentino el Premio A toda una vida ejemplar.Con este galardón, el jurado ha querido reconocer su gran labor de innovación empresarial, el crecimiento de su empresa a lo largo de su vida laboral y el apoyo, innegable, a los trabajadores de su comarca, así como la defensa, sin fisuras, de su provincia.

En la noche del pasado jueves, Francisco Martínez-Cosentino acudió a la llamada de este medio. Su premio se lo otorgó Tomás Valiente, adjunto al presidencia y director general de Grupo Joly. Visiblemente emocionado, por ser premiado en su Almería, y ante tantas caras conocidas, personas cercanas, muchos de ellos amigos; Martínez Cosentino se deshizo en agradecimientos a todos ellos, porque “sin vosotros no habría llegado donde lo he hecho”. El empresario reconoció ser muy afortunado: “Tal y como decía en su canción Frank Sinatra, he tenido la suerte de poder vivir la vida a mi manera”.

Reflexionó en voz alta acerca de algo que en su vida ha sido clave para él, y es la importancia que tiene trabajar para los demás. En su caso, además de generando empleo con la multinacional Cosentino, también lo hizo desde la administración, pues fue presidente de los empresarios, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, e incluso, concejal del Ayuntamiento de Macael con solo 21 años. Una vida pública en la que descubrió su vocación de servicio público. Por ello, y con conocimiento de causa, “puedo deciros a los representantes de la administración aquí presentes que muy importante ha sido Cosentino, pero más importante ha sido trabajar por los demás. Así que os digo: enhorabuena, porque trabajar por la gente es lo más grande que hay en la vida”. Martínez-Cosentino aprovechó para agradecer también a las instituciones que le han apoyado para desarollar su trabajo allá donde ha ido, al igual que a sus trabajadores, “porque de todos he aprendido”. “Una de las cosas que me ha enseñado esta vida es que siendo o intentando ser una buena persona se llega mucho más lejos”, subrayó.

Precisamente, esta misma semana, reconoció haber pensado acerca de qué era lo más importante de Cosentino: “La labor más importante de Cosentino es que en una época de crisis ha aguantado el empleo en una comarca que estaría hoy desierta. Es mi mayor orgullo”.