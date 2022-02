La izquierda se asoma al 28 de febrero con la unidad en el tintero

Las conversaciones para buscar una candidatura unitaria entre las fuerzas políticas situadas tradicionalmente a la izquierda del PSOE están estancadas, pero todos los actores implicados confirman que habrá una resolución antes del 28 de febrero, Día de Andalucía. La situación se mantiene así desde que hace un par de semanas Adelante Andalucía dejó de participar en las negociaciones de facto, aunque no se ha producido un gesto definitivo que demuestre la salida de los de Teresa Rodríguez. La coalición formada por Anticapitalistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Defender Andalucía decidió el 30 de enero que no volvería a sentarse con el resto de formaciones si no se producía la reintegración de los 11 diputados no adscritos que lidera Teresa Rodríguez en el grupo parlamentario que hoy se llama Unidas Podemos por Andalucía.

Esta decisión, tomada en una asamblea celebrada en Córdoba, ha sido una piedra en el camino del proceso de mediación puesto en marcha por un grupo de intelectuales encabezado por Sebastián Martín Recio, ex alcalde de IU y dirigente de las Mareas Blancas sanitarias, y Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. El proceso comenzó el pasado noviembre y tuvo su punto álgido en una reunión el pasado 8 de enero en la que estuvieron la propia Rodríguez (Adelante Andalucía), Toni Valero (IU), Martina Velarde (Podemos) y Esperanza Gómez (Más País-Andaluces Levantaos).

Los líderes de las cuatro formaciones llegaron al encuentro después de un trabajo previo en el que se acordaron una serie de prioridades para intentar armar una candidatura unitaria para acudir a las elecciones autonómicas que se celebrarán este año. Entre los asuntos a tratar no estaba la reintegración del grupo parlamentario para devolver a Adelante Andalucía al estado previo a la explosión del grupo provocada por las acusaciones de transfuguismo de los de Teresa Rodríguez y la pugna por el control de la marca, pero sí es cierto que uno de los miembros de su equipo planteó, al final de la reunión, la idea como condición para seguir negociando.

Aquella postura y la posterior confirmación en la reunión de Adelante en Córdoba han provocado un bloqueo de las conversaciones multilaterales, aunque los contactos bilaterales entre los mediadores y los distintos partidos sí han seguido funcionando. Todo ello a pesar de que el pasado miércoles, en el Parlamento, se constató que la negociación pasa por un desfiladero. Teresa Rodríguez, en una comparecencia de prensa, hizo un símil que en su entorno admiten que fue “desafortunado”. “Es como si se le pide a una mujer maltratada que vuelva con su marido, no es comprensible”, dijo la política gaditana, que mostró su extrañeza porque “antes de ayer fuéramos los peores tránsfugas de la historia y hoy seamos socios preferentes”.

Estas declaraciones de Rodríguez son una muestra de la dificultad de la tarea de rearmar una unidad como la que se produjo en 2018, que resultó en la creación de Adelante Andalucía, después del traumático proceso de ruptura. La respuesta de Unidas Podemos, que controla el grupo desde hace algo más de un año, tampoco invita al optimismo, ya que aseguran que sólo abordarán la propuesta en la mesa en la que Adelante no se sentará si no se produce la reintegración del grupo. En medio de este bloqueo, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que no ha habido avances desde la reunión del 8 de enero más allá del cruce de declaraciones en ruedas de prensa. Otras fuentes son más optimistas y aseguran que habrá un anuncio en las próximas semanas y que el resultado de estas conversaciones “será bueno para Andalucía”.

El proceso puesto en marcha por los mediadores el pasado noviembre pretende ir más allá de autonómicas, pero todas las fuentes consultadas reconocen que es perentorio llegar a algún tipo de conclusión antes del proceso electoral. No es baladí que, por ejemplo, el calendario de Unidas Podemos fija el 1 de marzo como la fecha en la que comenzará la elaboración de las listas provinciales para las autonómicas, aunque si luego hay un proceso de confluencia habrá que articular una fórmula de fusión de listas. En Andaluces Levantaos, por su parte, son conscientes de que el momento de hablar de posibles alianzas fuera de su coalición se acerca según se aproxima el 28-F, una fecha simbólica para la izquierda.

Las fuerzas de izquierda impulsan tradicionalmente una protesta alternativa a los actos institucionales y que acaba, precisamente, a las puertas del Teatro de la Maestranza, donde se celebra el acto de entrega de medallas de Andalucía. Este año la convocatoria parte de una plataforma en la que están IU, Podemos y a la que también se ha sumado Andaluces Levantaos, la coalición formada por Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Andalucía por Sí. Fuentes de Adelante Andalucía han confirmado que ellos también estarán en la marcha, con presencia de la propia Teresa Rodríguez en Sevilla, aunque la formación tiene previsto organizar actos propios de carácter cultural y que se celebrarán en la tarde del 28-F, así como participar en el acto que las marchas por la dignidad han convocado en Cádiz para esa jornada.