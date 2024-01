La lluvia no impide al Heraldo recorrer el centro y recoger las cartas de los niños y las llaves de la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho entrega este jueves, 4 de enero, al Heraldo Real de sus Majestades los Reyes Magos, en una tarde en la que la lluvia no ha impedido el desfile del cortejo por las calles del centro de la ciudad hispalense.

El regidor ha subrayado en un mensaje en su perfil de la red social 'X' que "ni la lluvia, regalo siempre de sequía, ha podido con al ilusión de los más pequeños de la ciudad".

En un mensaje anterior, Sanz destacaba el "honor" que supone la entrega de las llaves al Heraldo Real, toda vez que ha pedido a los Reyes Magos "que todos los sevillanos puedan cumplir sus sueños y que entre todos construyamos la ciudad que queremos". "Salud, empleo, prosperidad y felicidad para todos mis vecinos", ha concluido.

La amenaza de lluvia ha sido una constante durante toda la jornada del jueves, que provocaba el adelanto de la salida desde su sede de la calle Orfila a las 17,00 horas, estando prevista en un primer momento a las 17,30 horas, sin que esto alterara el recorrido acordado.

Antes de las 18,00 horas comenzaban las precipitaciones en el centro de la ciudad, sin que esto acabara con la ilusión de los ciudadanos así como del cortejo, que ha proseguido su recorrido siempre acompañado de una multitud de sevillanos para recoger las cartas de los más pequeños y llegar al Consistorio, donde el alcalde ha hecho entrega de las llaves de la ciudad.

El Heraldo Real, encarnado este año por el periodista de 7TV José Manuel Peña, afirmaba este pasado miércoles que "la ilusión está desbordada. Si tiene que venir el agua, no nos va a impedir que salgamos con esa alegría para impregnar de magia, de ilusión y de esperanza a todo el que le hace falta". "Si tuviésemos que parar el recorrido, yo le pido al Cabildo Catedral que me deje como San Fernando subir con el caballo hasta la Giralda, y ahí nos refugiamos mientras tanto"."Vamos a salir a la calle. He visto a las huestes beduinas hace muy poquito. Han hecho noche en El Copero, han venido ya de Oriente. Vienen más de 200 deseando recoger las cartas de todos los niños. Pase lo que pase, ahí vamos a estar con Sevilla, como hace más de 100 años. Este Heraldo no va a ser menos, si Dios quiere, y vamos a disfrutar muchísimo. Venga lo que venga, vamos a disfrutar muchísimo. Estamos preparados", remarcaba Peña.