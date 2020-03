La mala Educación

Nueve semanas y media después de comenzar 2020, no estaba allí Kim Basinger con una manifestación de lencería, sino los sindicatos haciendo su particular striptease. Y han mostrado todo. Ante el reto de recuperar la credibilidad del sindicalismo, parecen creer que bastará con atacar al Gobierno con la sanidad pública, la educación pública o la televisión pública, como si cualquier cosa, por ser pública, debiera definirla la izquierda. Pero lo que ahora llaman huelgas ideológicas las carga el diablo. En todo caso, las cifras del seguimiento ha evidenciado algunos deberían volver a las aulas, públicas o concertadas, a aprender a sumar. Lo demás es mala Educación.Juanma Moreno, eso sí, había reprendido, semanas atrás, a Salud y Educación, las dos áreas más sensibles para una Administración, porque “el diálogo aquí no funciona con la eficacia que queremos”. Traducción del eufemismo político: no funciona. No se puede decir que no haya unidad en el Gobierno de PP y Cs, porque lo mismo no funciona una consejería del PP que otra de Cs. Por igual, aunque cada cual a su modo. Javier Imbroda lo tiene casi todo para triunfar en casi todo, pero quizá no en política. Ya es mala suerte ese bucle del principio de Peter. Jesús Aguirre no es que sea inimaginable bailando El violador eres tú, como ironiza Alejandro Hernández con la enésima caricatura de la derechita cobarde en vísperas del 8M, sino que para muchos ya es inimaginable dirigiendo la Sanidad.¿Se puede tener éxito electoral sin tener éxito en Educación y Sanidad? De momento las encuestas apuntan a que sí, tal vez porque la ciudadanía asuma que no cabe culpar al Gobierno tras un año por algo que gestionaron gobiernos de izquierda durante 37, a pesar de la fanfarria retórica del sindicalismo. De creer los sondeos, que siempre es un acto de fe, el Gobierno del Cambio se quedará en San Telmo. Nunca se sabe, ante algo así, cuánto es mérito propio o demérito de la oposición. Susana Díaz, de momento, ha contemplado desde el puerperio cómo Ferraz enviaba a María Jesús Montero al 28F, con una aureola arrolladora; y Mario Jiménez, que nunca ha dado puntada sin hilo, anunciaba un gran casting contra la ex presidenta. Al final en el PSOE, como en las primarias demócratas de EEUU, podrá haber muchos nombres pero quedarán dos, y uno ya está descontado. ¿Quién será el mejor rival para Susana Díaz? De momento esa pregunta se antepone a ¿quién será el mejor rival para Juanma Moreno? La semana andaluza después del festival de señas de identidad del 28F, con los líderes del PP poniendo su andalucismo de largo, vino marcada por el 8M. Juanma Moreno, más allá de la Educación, ha enfatizado su agenda de Igualdad, una consejería sin demasiado éxito, y Medio Ambiente, una consejería que no existe. Pero si la izquierda quiere una legislatura de guerras culturales, parece que él va a dar la batalla. Y además conviene a su perfil moderado en un clima de creciente polarización. Por demás, el Gobierno sabe que la corrupción socialista sigue siendo más eficaz para ellos que la Igualdad o Medio Ambiente; y en ese 20% Elías Bendodo manda quirúrgicamente. Esta semana se produjo la primera condena de Invercaria que, como los ERE, arrastrará una cuerda de presos. Ha sido al ex presidente, Tomás Pérez-Sauquillo. Mientras unos cantan El violador eres tú, otros cantarán El birlador eres tú. Y ahí seguirá la cosa, dando el cante.