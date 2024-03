La firma malagueña de moda masculina Boston "invade" la ciudad coincidiendo con su 27 Festival de Cine

La firma malagueña de moda masculina Boston, coincidienco con la 27 edición del Festival de Cine de Málaga, que se elebra desde este viernes y hasta el próximo domingo 10 de marzo, se ha propuesto "invadir" la ciudad para transmitir así su apoyo al séptimo arte. Por segundo año consecutivo, Boston será la encargada de vestir al staff del Festival de Málaga.

De esta forma, durante la celebración del certamen cinematográfico, las personas que trabajan para que se pueda llevar a cabo la muestra, lucirán dos diseños de la firma: casual y tailoring, que se corresponderán con los momentos de calle o de alfombra roja, respectivamente. "Hemos diseñado dos opciones de outfits muy especiales, con el propósito de que las personas que se encuentran trabajando en el festival se sientan muy cómodas e identificadas con los looks", ha explicado la directora creativa de Boston, Marta Orío.

Para el diseño que llevarán en la alfombra roja, "apostamos por la elegancia y el estilo, pero en clave actual, demostrando que un traje, también se puede llevar sin camisa, resultando distinguido". Para el momento de calle, "las prendas representan la esencia de la marca, estiloso pero relajado, natural y funcional", ha añadido Orío.

Para el staff de alfombra roja se ha preparado un look de sastrería negro, elegante y con un toque actual, cambiando la camisa por una pieza de cuello caja al tono del traje. Por otro lado, para el staff de calle se ha creado un look más informal, así como funcional, con camiseta y sudadera claras, con gráficas inspiradas en los rodajes de cine y pantalón chino lavado azul."El balance que hacemos de nuestra experiencia en el festival es muy positiva, ya que es un certamen que no para de crecer y de tener cada vez más reconocimiento", ha dicho la directora creativa de la marca, quien ha añadido que, "apoyar la cultura es una de nuestras motivaciones como marca". "Nos gusta ser embajadores en nuestra ciudad y estar en contacto con su gente", ha subrayado.

THE BOSTON INVADERS

Inspirados por el cine, Boston ha puesto en marcha la campaña 'The Boston Invaders' que coincide con el inicio del Festival de Málaga y en un momento en el que la marca está en plena expansión, abriendo tiendas y llegando a nuevos puntos del territorio nacional.

Así, como si de la cinta 'La Guerra de los Mundos' se tratara, la firma ha producido una película en donde las sudaderas de la nueva colección de Boston, pero en formato gigante, toman vida e invaden la ciudad de Málaga, sembrando la sorpresa y la fascinación de influencers locales que miran al cielo asombrados por esta invasión inédita.

Esta pequeña película estará disponible en las redes sociales y la web de la firma. "Con la campaña 'The Boston Invaders', queremos transmitir la emoción de alegría y de buen rollo que te invade con nuestra marca". "La que sentimos nosotros creándola y la que queremos que sientan nuestros clientes". "Queremos ser más que una marca, queremos ser una forma de vivir", ha puntualizado la directora creativa de Boston.

Para completar esta acción, durante los días que dura el certamen de cine de Málaga, y en relación con la producción cinematográfica creada por la firma, en el Centro Comercial Vialia Málaga, emplazado en la Estación María Zambrano, habrá una recreación de una sudadera amarilla hinchable en tamaño gigante, prueba de que las sudaderas han invadido la ciudad.

Asimismo, los escaparates de las tiendas Boston de Málaga también se vestirán de manera especial. Pero, además, la firma ha preparado otras tantas sorpresas, regalos y experiencias para todo aquel que se acerque a la capital de la Costa del Sol esta semana, que dará mucho que hablar. La película 'The Boston Invaders' se puede ver a través del canal de youtube en https://www.youtube.com/watch?v=53GDW4BtRs4

Fundada en el año 1945, Boston es una firma española de moda masculina perteneciente al grupo Mayoral desde 2021. Esta compañía, de tradición familiar con 77 años de experiencia en el sector y una plantilla de casi 180 empleados, ha logrado consolidar su presencia a lo largo del territorio nacional a través de una amplia red de puntos de venta: 40 tiendas físicas propias, cuatro de ellas outlets; cinco córneres en centros comerciales de El Corte Inglés, y su propia web: bostonwear.com. Boston ofrece una amplia gama de prendas de moda con una excelente relación calidad-precio, enmarcada en una atractiva experiencia que promete fidelizar al cliente.