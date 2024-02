Una manifestación motorizada protesta contra "las prohibiciones y restricciones de Madrid 360"

Una manifestación motorizada, convocada por la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), ha protestado este domingo contra "las prohibiciones y restricciones de Madrid 360 y de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid".

En declaraciones a los periodistas, un portavoz de la asociación ha hecho hincapié en que esta no es una cuestión que solo afecte "a los coches clásicos" sino que también se ven afectados otros "vehículos antiguos". Como ejemplo ha puesto a personas que cuentan con un coche del año 2000 o a empleados que tiene que llegar a la capital durante la madrugada. "Es una sangría", ha criticado.

Otro de los manifestantes ha hecho hincapié en que "no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo y no todas las personas pueden estar cambiando de coche cada pocos años". Así, ha cargado contra "la prohibición" y la ha considerado "bastante injusta". "Es una injusticia lo que están haciendo con los coches más antiguos que tenemos. Muchos ya no pueden circular con él y a otros nos queda solo este año para circular", ha coincidido otro de los presentes, quien ha sostenido que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, "no da una solución lógica" a la situación.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se ha querido unir a los madrileños "hartos de las mentiras, hartos de las multas y hartos de las restricciones". "Madrid está siendo esquilmada porque el objetivo real de Madrid 360 es haberla convertido en una auténtica y fabulosa máquina de recaudación", ha remarcado.

La manifestación ha comenzado en el aparcamiento junto a la plaza de toros de las Ventas y ha pasado por Colón, Paseo de la Castellana, Glorieta de Emilio Castelar, Cibeles y ha vuelto a Las Ventas.

Se trata de la segunda vez que la asociación ha apostado por este tipo de protestas, después de la de febrero de 2023 en Plaza Elíptica, reivindicarán el final de "medidas discriminatorias y por la libertad de circulación", reclamarán "la anulación de todas las multas derivadas de la falta de información, nula o deficiente señalización" y clamasen "contra la ampliación del SER fuera de la M-30 sin consulta popular vecinal".