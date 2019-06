Los médicos critican que la gestión de las listas de espera "siga siendo opaca"

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz (SMA) criticó que la gestión de las listas de espera "siga siendo opaca" y que la opinión pública, asociaciones y sindicatos no puedan verificar que los datos que proporciona la Administración son correctos. Si bien el colectivo de los galenos se alegra de que la Administración haya admitido que existían "prácticas irregulares", lamenta que los datos ofrecidos continúen siendo escasos.

Estas declaraciones se producen después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya difundido las anomalías detectadas en la gestión de las lista de espera y las cifras sobre el nuevo Plan de Choque, en la que han sido detectadas nuevas irregularidades con más de 22.000 pacientes. El SMA se alegró de que la Administración haya dado inicio de un expediente informativo -añadieron los médicos-, aunque este asunto les apene y les deje "un sabor agridulce", citó Europa Press en una nota.

El SAS ha detectado nuevas irregularidades con más de 22.000 pacientes afectados

Durante años, los médicos han denunciado que "los datos que el SAS aportaba sobre listas de espera no eran reales, que existían trucos para maquillar listados, que los tiempos de espera no eran ciertos, que incluso aparecían suspensiones temporales por reevaluaciones clínicas de las que el paciente no era consciente". Además, informó el SMA, "a muchos pacientes se les retiraba la garantía de respuesta después de rechazar una oferta para operarse en otro centro, sin que se les hubiera advertido de esa posibilidad".

Para el sindicato, "sacar a la luz estas irregularidades es un ejercicio de transparencia que celebramos, pero no es el único gesto necesario". El colectivo de los facultativos pide por tanto que "se corrijan estas prácticas y se realicen inspecciones regulares; se dicten normas que garanticen el rigor de los datos e impidan su manipulación y distorsión; así como que toda la población tenga acceso a datos claros y no manipulados sobre la demora de las consultas, pruebas e intervenciones".

El SMA criticó que los datos del Plan de Choque "no sean más exhaustivos", ya que además de porcentajes y números globales, sería necesario que se ofreciera el detalle el tipo de intervención realizada, su número, los centros, con qué coste y cuál fue la demora real de los pacientes intervenidos".