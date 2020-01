Los mejores de la última década

En estas últimas semanas se han prodigado en muchos medios de comunicación, sobre todo digitales, las ya socorridas listas de los mejores juegos del año. Una selección que aglutina los títulos que han conseguido las mejores puntuaciones así como el mayor apoyo por parte de la comunidad gamer. Cribas que van por gustos pero que siempre cuentan con excepciones.

Es el caso de Metacritic, la reconocida y popular plataforma de internet que se encarga a diario de recoger las medias mundiales de todo tipo de medios de comunicación en diferentes categorías de ocio digital como videojuegos, películas o discos de música, ha abierto una encuesta entre todos sus usuarios para elegir los videojuegos favoritos de esta última década. Toda una declaración de intenciones para una web que se ha convertido en referente tanto para profesionales del sector como para público en general a la hora de valorar la relevancia y calidad de los miles de títulos que se publican cada año.

Y como es lógico, la selección de títulos de Metacritic de estos últimos diez años cuenta con verdaderas joyas que en sus años de publicación, en muchos casos, se alzaron con el GOTY (Game of the Year, juego del año) y que han sido referentes en su género por su innovación y calidad.

Videojuegos favoritos de la década para usuarios de Metacritic The Last of Us The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Mass Effect 2 Bloodborne The Elder Scrolls V: Skyrim God of War Grand Theft Auto V Dark Souls

Naughty Dog tiene el honor de ostentar el primer puesto de esta lista con un juego único e irrepetible como es The Last of Us. La historia de superación de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Se publicó en 2013 para PS3 y luego recibició una remasterización para PS4 un año después. Su narrativa, su apuesta por la disección extrema de los personajes y una trama con giros inesperados y un final épico, lo convierten sin duda alguna en merecedor del mejor juego de la década.

El segundo puesto es para The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el juego estandarte con el que Nintendo presentó en 2017 su nueva consola Switch y que a día de hoy sigue siendo un súper ventas. El primer juego de mundo abierto de la saga, decimooctava entrega, que encumbró aún más a Link como icono mundial y que aglutina en su haber la magia y la delicadeza de Nintendo para hacer genuino y propio un género, como el de los juegos de mundo abierto. Una maravilla que vende por sí sola Switch un día sí y otro también.

El tercero en esa lista es The Witcher 3: The Wild Hunt. La tercera entrega de las aventuras de Geralt de Rivia, obra de los polacos CD Projekt, fue publicado en 2015 y desde entonces no ha parado de cosechar premios. Un éxito que se ha visto ahora catapultado con la serie The Witcher en Netflix que ha universalizado la obra literaria de Andrzej Sapkowski. En esta tercera entrega, de mundo abierto con marcados toques de rol y acción, la historia y las conversaciones son dignas de un guión de Hollywood.

Y tras el podio, en la lista de los diez mejores títulos le siguen en este orden Red Dead Redemption 2, Mass Effect 2, Bloodborne, The Elder Scrolls V: Skyrim, God of War, Grand Theft Auto V y Dark Souls.