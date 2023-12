Los miembros de 'Unidos por el Agua' en huelga de hambre la abandonan tras lograr sus objetivos

Los cuatro miembros de la plataforma 'Unidos por el Agua', que desde el pasado viernes 15 de diciembre permanecían encerrados y en huelga de hambre en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para exigir así que las "administraciones se sienten a hablar del problema del agua en la zona Norte" de la provincia, han decidido este jueves abandonar la huelga de hambre, tras lograr sus objetivos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la citada plataforma, precisando que los detalles sobre el "acuerdo" que les ha llevado a tomar este decisión, tras permanecer en huelga de hambre y encerrados en el Salón de Plenos del Consistorio jarote durante casi una semana, los darán a conocer este mismo jueves, en rueda de prensa en el propio Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, a partir de las 18,00 horas.

En su momento, la plataforma, liderada por el presidente de la misma, Miguel Aparicio, y por el presidente de la Fundación Savia, Paco Casero, ya explicaron que esta acción perseguía que "entre todos consigan llegar a una solución real que asegure el futuro de Los Pedroches y del Guadiato", en cuanto a contar con agua de calidad en los grifos de los 80.000 habitantes de ambas comarcas en el Norte de Córdoba, que llevan desde el pasado abril bebiendo el agua que les llega en camiones cisterna.

Se da la circunstancia de que a este desenlace se ha llegado después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitara este pasado martes en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba a los cuatro integrantes de la plataforma allí encerrados, Paco Casero, Miguel Aparicio, María Eugenia Molero y Pedro Vera, y les pidiera que dejaran la huelga de hambre.

A cambio de ello, Morán, que estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y por alcaldes socialistas de Los Pedroches y del Guadiato, se comprometió a "convocar una mesa de diálogo donde intervengan todas las administraciones con competencias en el grave problema de agua contaminada que sufren desde abril los habitantes del Norte de Córdoba".

El secretario de Estado admitió que, en cualquier caso, "este problema no se resuelve con buenas palabras ni con discursos mediáticos, sino poniendo sobre la mesa las distintas soluciones que pueda aportar cada administración, debatiéndolas y llegando a acuerdos. Esta situación hay que atajarla desde el origen, porque si no, en cinco o seis años, el problema no será grave, será irreversible".

Por ello, Morán avanzó que su siguiente actuación será"realizar una convocatoria abierta, en la mayor brevedad posible, donde estén representados el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos afectados y la plataforma 'Unidos por el Agua' y, a partir de ahí, crear un grupo de trabajo operativo formado por menos de 12 personas", con el fin de "pensar cuál es la solución más rápida que asegure la vuelta de agua potable, que será provisional, pero a la vez apostando por una solución estructural definitiva".

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, señaló que "toda agua se puede potabilizar sin que caigan 300 litros" de lluvia, "lo que hay que mirar es si la tecnología que se vaya a usar es la más adecuada, teniendo en cuenta el estado del agua. Además tenemos que luchar porque las aguas contaminadas dejen de llegar a la Colada, ya que es mucho más barato depurar que potabilizar".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por su parte, apostó"por dejar a un lado los intereses políticos y poner toda la voluntad para que se solucione este grave problema a través del diálogo y el compromiso" y, en este sentido, afirmó este miércoles que lo necesario es que "todas las administraciones competentes" se comprometan a "buscar ese consenso, como el que se alcanzó en Doñana".

Se trata, según indicó, de "ver realmente dónde está el problema, y el más inmediato es la potabilización de ese agua que procede del pantano de La Colada, y que llega hasta Sierra Boyera" mediante una "infraestructura que acabó el Gobierno de España, aunque no era su competencia, y una vez resuelto el problema inmediato, que es la potabilización de ese agua, y hay técnicas ya acreditadas que pueden llevarlo a cabo, también ver cuál es el origen de la contaminación de esa agua embalsada en La Colada, para actuar también con la responsabilidad necesaria entre todas las administraciones".

Por parte de la plataforma, Paco Casero, presidente de la Fundación Savia, agradeció el gesto del secretario de Estado, asegurando que le daba "muchísima esperanza, pues siempre he apostado por volver a convocar la Mesa del Agua para salir de esta gravísima situación, así como asegurar el futuro de las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato".

En cuanto a la petición del secretario de abandonar la huelga de hambre, Casero anunció que solo la dejarían "cuando la convocatoria a esa reunión sea una realidad. Solo así, nuestro esfuerzo no habrá sido en vano".

El presidente y la vicepresidenta de la plataforma, Miguel Aparicio y Daría Romero, explicaron, por su lado, como se ha desarrollado el trabajo de la 'Unidos por el Agua' desde su comienzo, así como los objetivos que se pretenden conseguir y los obstáculos que han encontrado en los apenas cinco meses que lleva funcionando.

Aparicio dijo que "no pedimos nada extraordinario, solo queremos dejar de ducharnos con los ojos cerrados y apretando la boca", en clara alusión al temor que hay entre la población de usar el agua contaminada, que ya está creando graves situaciones de estrés en los ciudadanos.

Por su parte, Daría Romero hizo un balance de como esta situación está afectado dramáticamente a todos los sectores económicos. "Por ello necesitamos que los políticos se sienten de una vez por todas a hablar, cara a cara, y que demuestren empatía con quien lo está pasando muy mal".