La despedida de los mineros: “Esperamos haberlo hecho lo mejor posible”

“Esperamos haber trabajado lo mejor que podemos y que lo hayamos hecho lo mejor posible”. Sergio Tuñón, el ingeniero al frente del equipo de ocho rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero, fue escueto, pero se encargó de dar el pésame a la familia de Julen, agradecer a los medios que no los hubieran agobiado mucho, reconocer el apoyo de los demás participantes en el operativo así como el trato dispensado por la gente.

Tuñón, Antonio Ortega, Lázaro Alves, Maudillo Suárez, José Antonio Huerta, Jesús Fernández Prado, Rubén García Ares y Adrián Villaroel fueron aplaudidos y vitoreados al grito de “héroes” y “bravo” cuando sobre las 16:00 salían del hotel Rinconsol en el que han estado alojados.

Los mineros de la Brigada no suelen dar entrevistas ni tener protagonismo. Pero en apenas 30 segundos, ante decenas de periodistas y personas anónimas que los aclamaban, Tuñón no se olvidó de nadie: “Lo primero, que no tuvimos oportunidad, trasladar nuestro pésame a la familia que dadas las horas y como acabó todo, no pudimos hacerlo. En segundo lugar, agradeceros el respeto que mostrasteis [los periodistas] en estos días porque sabíais donde estábamos y nos agobiasteis mucho. Y sobre todo y principalmente agradecer a los compañeros que participaron en el rescate con nosotros, que nos ayudaron en todo lo que pudieron, y de manera excepcional a toda la población de aquí que siempre nos trató muy bien”.

Un rato antes, otros dos brigadistas, José Antonio Huerta y Rubén García, abandonaban momentáneamente el hotel ubicado en Rincón de la Victoria, al que habían llegado a las 5.00 de la madrugada después de completar su trabajo. Dijeron que se encontraban bien y que iban a descansar. En declaraciones a Efe, Huerta reconoció que les sorprendió la dureza del terreno, lo que ha hizo que toda la labor se ralentizara, ante la necesidad de que los artificieros de la Guardia Civil efectuaran microvoladuras.

Decenas de personas aplauden a los mineros y los guardias civiles que participaron en el rescate

Indicó que trabajaron en turnos de hora y media y que mentalmente estaban preparados para un rescate de estas características. El minero se mostró "muy agradecido" a la gente de la zona, que se ha volcado con ellos poniendo a su disposición todo lo que necesitaban.

Este mediodía también salieron del hotel efectivos del servicio de Montaña de la Guardia Civil, momento en el que los vecinos que se congregaban a las puertas del establecimiento aplaudieron y les dieron las gracias. Entre los congregados se encontraba Pilar Rodríguez, una vecina de Rincón de la Victoria, de origen asturiano y familiar de uno de los mineros, que reside enfrente del hotel y que estos días ha desplegado en su balcón una bandera de Asturias para animar a los miembros de la brigada. Ella entró al hotel para intentar ver a su familiar, Sergio Tuñón, aunque no pudo porque en ese momento estaba descansando.