Moreno mantiene un acuerdo solo con Cs aunque escuchará a Vox

El candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy en Córdoba que el "gran objetivo" sigue siendo lograr un acuerdo programático "solo con Ciudadanos", aunque ha reconocido que "escucharemos" las "ideas o propuestas" de Vox, después de que el partido haya pedido entrar en las negociaciones que se están manteniendo. Moreno, que se ha reunido con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha dicho que "el acuerdo programático" se sigue planteando con Cs y que, de hecho, esta tarde habrá una reunión.

No obstante, ha reconocido que "vamos a hablar con todos los partidos y también con Vox, al que han votado 400.000 andaluces". "Entiendo que Vox quiera llegar a acuerdos y vamos a escuchar sus propuestas, con naturalidad, aunque ya han dejado claro que no van a entrar en ningún gobierno". El presidente de los populares andaluces, además, ha reconocido que no ha habido ningún contacto oficial por parte del partido.

El objetivo, ha asegurado Moreno, es que primero se llegue a un acuerdo "en materia programática" y, a un segundo nivel, conseguir un consenso en cuanto a la mesa del Parlamento. "Hay una gran coincidencia programática", ha insistido Juanma Moreno, quien ha confiado también en que "le negociación la concluyamos cuanto antes, porque mucha gente nos está pidiendo que aceleremos el paso". Precisamente, en esa idea ha coincidido el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha pedido que "el tiempo muerto sea el menos posible".

Moreno ha trasladado a los autónomos que "los compromisos que adquirimos siguen intactos" y que ahora pasarán a ser "el orden del día del consejo de Gobierno de la Junta". Además, el candidato a presidir la Junta ha avanzado que tiene intención de crear "una Dirección general de autónomos y emprendimiento" para tratar en exclusiva las cuestiones del sector.

El candidato a presidir la Junta ha recordado que su intención es ampliar la tarifa plana un año, bajar los impuestos y mantener la cuota cero a los autónomos de menos de 30 años a y los nuevos emprendedores de municipios de menos de 5.000 habitantes.