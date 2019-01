El rescate más singular en un siglo de historia

“El de Julen ha sido un rescate atípico. La Brigada lleva más de 100 años y ha participado en muchos rescates. Pero éste, con un sondeo de 30 centímetros de diámetro, con un niño y trabajando con la hipótesis de que podía estar vivo, es muy, muy atípico. Por eso se demoró tanto y nunca se arriesgó. En determinados rescates, si ya das por hecho que no hay posibilidades de encontrar con vida a la persona, ya se utiliza otro tipo de maquinaria o de métodos de trabajo. Pero en este caso, tuvieron que ser muy cuidadosos. Fue un rescate bastante particular. El más singular de la historia de la Brigada”. Exactamente de sus 106 años de existencia. Así describía la labor de los ocho rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero el que fuera su jefe entre los años 2005 y 2009, Santiago Suárez.

No necesitaron sus equipos de respiración autónoma, sino que usaron ventilación exterior

“Ellos preveían que iba a ser un rescate difícil porque la máquina, a la hora de bajar, ya encontró capas de cuarcita [roca dura]. Por eso habían contemplado las microvoladuras y estaban en contacto con los Tedax [de la Guardia Civil]. La Brigada de Salvamento Minero hace cursos con los especialistas de montaña y explosivos de la Guardia Civil. Esta colaboración no es una novedad”, aclaraba.

Los que han bajado al pozo se han jugado la vida para encontrar a Julen. Sin embargo, Suárez explica esa labor con modestia: “Es un trabajo bastante complicado, pero entrenan y tienen experiencia. Pero ha sido especial por la presión, tanto tiempo, la dureza del terreno... Hay bastante peligro. Para eso se entrena y se simulan determinadas actuaciones, para hacerlo de la manera más segura posible. Es una labor minera”.

Los mineros entraron al túnel preparados con los equipos de respiración [autónomos] porque a a los 72 metros a los que tenían que bajar podía no haber oxígeno. Pero no fue necesario. “Optaron por una ventilación desde el exterior. Ha sido un rescate particular, por las condiciones y por ser un niño; características que condicionan un poco, pero no deja de ser un rescate. No hubo necesidad de los equipos de respiración. Optaron por ventilar con una turbina porque se acumulaban los gases de las cuatro microvoladuras y para eliminar el polvo de la roca que disminuía la visibilidad”.

La composición geológica de la montaña fue el principal obstáculo. “El mayor problema que se encontraron fue la dureza de la roca; una cuarcita muy, muy dura que fue lo que más dificultó y retrasó el avance”, explicó.

Cuenta Suárez que durante estos días whatsappeó con ellos, aunque cortó la comunicación a partir del viernes por la tarde para que estuvieran relajados, aislados y concentrados en su trabajo. “Allí estuvieron 32 horas sin dormir porque descansaban un poco [entre los turnos de rotación], pero en esas condiciones es difícil conciliar el sueño”, acotó.

El lunes tienen que volver a trabajar para estar de apoyo por si surge otra emergencia

Ahora se vuelven a Asturias cargados de mucho material porque trajeron abundantes equipos ya que no sabían con qué se iban a encontrar. “El lunes tienen que estar en la estación de Salvamento, la vida continúa. Hay otros ocho mineros de la Brigada, pero los que han participado en el rescate de Totalán tienen que estar localizados por si surge una emergencia en una mina. Se les dará unos días de descanso. Si hubiera una emergencia, entrarían los compañeros que están en la estación, pero ellos tienen que estar de apoyo. No actuarían en primera fila, pero tendrían que estar dispuestos. No hay vacaciones”.