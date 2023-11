El pleno municipal de Barbate aprueba su salida de la Mancomunidad de municipios de la Janda

La corporación municipal en el Ayuntamiento gaditano de Barbate ha aprobado en el pleno ordinario de noviembre y con los votos a favor del PP y de Andalucía Por Sí(AxSí) y el no de PSOE y Siempre Barbate el iniciar la salida de esta localidad de la Mancomunidad de municipios de la Janda.

Según ha explicado el Ayuntamiento barbateño en una nota, este punto, llevado a pleno por AxSí, implica salir del ente supramunicipal "ante la escasa aportación" que recibe Barbate de esta entidad "en los últimos años".

Además, con la medida se pretende ahorrar a las arcas municipales "el coste económico que supone la pertenencia a la misma" y "dejar de abonar" las cuotas mensuales que ascienden, han defendido en el pleno, "a 8.977,22 euros", siendo este un importe anual de 98.750 euros "desde el momento en que se aprueba la moción". También se va a trasladar esta decisión a Intervención para que finalice el expediente, y al SPRy GT, el organismo que abona directamente las cuotas con cargo de los anticipos mensuales.

Como ya advirtió el alcalde de AxSí Miguel Molina hace un mes, la pertenencia a la Mancomunidad "no es una prioridad" para su Gobierno ya que ésta "no ofrece unos servicios mancomunados" como el de recogida de basuras o limpieza. No obstante, aclaró que este abandono no supondría "una merma en los servicios" para la ciudadanía local ya que "ningún servicio" se encuentra mancomunado.

Finalmente, la moción de abandonar la Mancomunidad de la Janda ha sido aprobado por 12 votos a favor --ocho del PP y cuatro de AxSí-- y los votos en contra de los siete concejales del PSOE y los dos de Siempre Barbate.

Además, en este mismo pleno se ha aprobado por unanimidad el trasladar al Gobierno de España la petición de declarar a Barbate como zona catastrófica tras el paso de la borrasca Bernad el pasado 22 de octubre y los múltiples destrozos producidos en la localidad.