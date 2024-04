La oposición tumba la hoja de ruta de Collboni para este mandato

PP, Vox y Junts votan en contra, mientras BComú y ERC se abstienen

El Programa de Actuación Municipal (PAM) 2023-2027 propuesto por el gobierno del alcalde Jaume Collboni no ha logrado superar el primer trámite para su aprobación, este miércoles en la Comisión de Presidencia.

En la votación, ha contado con el apoyo de los 10 ediles del PSC; los votos en contra de los concejales de PP, Vox y Junts --que suman 17-- y la abstención de los 9 ediles de BComú y los 5 de ERC.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han informado que, debido a que la propuesta de PAM no ha recibido los votos suficientes para superar el trámite, "no se hará participación vecinal y no se continuará la tramitación".

El plan presentado este lunes incluye 622 actuaciones y está alineado con el Plan de Inversiones Municipal: prioriza las transformaciones urbanísticas, propone 4.000 nuevos pisos asequibles y modificar la reserva del 30%, incluye la unión del tranvía por la avenida Diagonal y la creación de la Renta Barcelona con ayudas para mitigar situaciones de vulnerabilidad económica, entre otras cuestiones."REFLEJA LAS PRIORIDADES" DEL PSC

El portavoz de ERC, Jordi Castellana, ha señalado que la intención de los republicanos con su abstención es abrir un proceso participativo para modificar el plan de mandato de Collboni, que "de momento refleja las prioridades de un partido político y no las prioridades de la ciudad"."Haremos una abstención para no poner palos en las ruedas en abrir este proceso de diálogo y negociación", ha argumentado."IMPORTANTES AUSENCIAS"

El concejal de BComú Marc Serra ha subrayado que la propuesta está"llena de renuncias e importantes ausencias" y ha reprochado al gobierno el plazo del proceso participativo, que los socialistas han ampliado de dos a tres meses después de que los Comuns lo pidieran este martes.

Serra ha pedido al gobierno de Collboni que se tomen la abstención "como un toque de atención, y que en los tres años que quedan como mínimo aprovechen esta mayoría de izquierdas" que tiene la ciudad.

La concejal de Junts Victòria Alsina ha tildado de "débil" al gobierno, que no tiene un programa y un modelo de ciudad que se corresponde con el que votaron los barceloneses, ha dicho.

BONET CRITICA A JUNTS

Ante las interpelaciones, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha detallado que no es la primera vez que un gobierno en minoría --como es el caso del actual, que cuenta con 11 ediles-- presenta un plan de actuación municipal, y se ha dirigido al exalcalde y líder de Junts, Xavier Trias: "Esto lo hizo usted en 2012 y también lo hizo la señora Colau en 2016"."Queremos darle la palabra a la ciudadanía y a los grupos municipales, porque su lugar en la tramitación del PAM es aquel, es después de la aprobación inicial en el marco del proceso participativo", ha afirmado.

Trias ha reprochado a los socialistas que no le han hecho "ni una sola llamada" para informarles del PAM y ha invitado a Bonet a reflexionar.

FALTA DE DEBATE CON LOS GRUPOS

El líder del PP, Daniel Sirera, también ha criticado a los socialistas no abrir un debate con los representantes de la ciudadanía representada por los grupos municipales: "Cuando tienes minoría absoluta, lo que tienes que hacer es hablar con la oposición, consensuar y negociar".

El líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha tildado la propuesta de PAM de "continuista, excesivamente ideologizada y poco ambiciosa".