El optimismo se abre paso en Doñana

Un año después de que se diera por controlado el incendio declarado en el paraje Las Peñuelas, en el término municipal de Moguer, y que acabó por afectar a Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, municipios todos de la provincia de Huelva, y al Parque Natural de Doñana, aún sobrecogen los recuerdos de los momentos vividos. Las primeras impresiones eran muy poco halagüeñas si no alarmantes: el fuego avanzaba a una velocidad pocas veces vista por los especialistas del Infoca empujado por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, con una temperatura de entre 40 y 42 grados, una humedad relativa que llegó a bajar del 15% y un enorme estrés hídrico de la vegetación alimentado por varios años secos seguidos; ese, 2016-2017, uno de los más tacaños en precipitaciones que se recuerdan. Los mensajes siguientes confirmaron los peores augurios: el incendio llegaba a los pinares de Mazagón y amenazaba el propio núcleo costero. La hora de su inicio solo permitió a los medios aéreos hacer apenas un par de descargas que de nada sirvieron. La madrugada fue una auténtica pesadilla para los bomberos forestales. El fuego avanzaba en múltiples direcciones sin posibilidades de frenarlo. Eso sí, gracias a la ayuda decisiva de los bomberos de la Diputación de Huelva, pudo pararse antes de que devorara siquiera una vivienda. Llegué al puesto de mando avanzada la madrugada. Venía de la sierra onubense, donde subí anocheciendo al Cerro de San Cristóbal, en Almonaster la Real, con la idea de divisar como otras veces el humo o el resplandor de las llamas. No se veía nada; en esta ocasión lo impedía la calima.

Por la mañana temprano llegó el resto de autoridades con la presidenta Susana Díaz a la cabeza -los alcaldes estuvieron allí desde el primer momento sufriendo por los bosques de sus infancias-. La transcendencia del fuego, que dio la vuelta al mundo y abrió informativos en casi toda Europa, sobrecogía a cualquiera; no cabía otra que confabularse contra el monstruo todos a una, lo que sucedió en un ejemplo de colaboración institucional en pro del bien común digno de destacarse una vez más. Aún siento escalofríos cuando recuerdo las llegadas de los integrantes de las Bricas y retenes llegados de casi toda Andalucía con las caras desencajadas por lo que estaban viendo. El domingo fue dantesco. Viento huracanado y cambiante, 40 grados, carreteras cortadas, esfuerzo inimaginable del Infoca, de los bomberos forestales y del resto de cuerpos que lo integran. Y la gente que llamaba y no le podíamos dar ninguna buena noticia. Pero 24 horas después de su inicio, el esfuerzo y la llegada de viento húmedo y constante, que ya no cambiaba de dirección, permitió que por primera vez se pudiera ir por delante del incendio y pudiéramos trasladar a la ciudadanía que el trabajo comenzaba a dar frutos. Y así hasta el martes por la mañana, cuando los directores de extinción del Plan Infoca dieron oficialmente el incendio por controlado 60 horas y 8.500 hectáreas destruidas después.

Un año más tarde hay motivos para la esperanza. La regeneración natural de la zona ha sido importante gracias a las lluvias de final de invierno y primavera, y en otoño comenzaremos los trabajos de restauración y repoblación. Se utilizarán especies autóctonas que respondan mejor a los incendios y al cambio climático. Y la vegetación será más variada. Somos optimistas pese a tanto como queda. Aquellos momentos no los olvidaremos jamás. El sufrimiento de ver cómo en horas se esfuman paisajes que te han ayudado a modelar tu personalidad y a entender el mundo es tremendamente duro. Cualquiera que pasee por la zona afectada podrá comprobar sin embargo que el optimismo se abre paso entre arenales y dunas: las camarinas reviven en Cuesta Maneli y los alcornoques de los barrancos y zonas húmedas, con sus troncos aparentemente quemados, muestran orgullosos una recuperación casi total de sus ramajes.

Quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de todos quienes tuvieron algo que ver en la extinción de aquel incendio, de los que comenzaron a diseñar su recuperación cuando el fuego aún estaba activo y de los que, incluidos los voluntarios que mostraron su voluntad de participar en las labores de restauración, trabajarán para devolver el esplendor al paraje calcinado por las llamas.

El artículo es una adaptación para su publicación en prensa de una entrada publicada recientemente en mi Facebook personal.