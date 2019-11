Los partidos que apoyan al Gobierno de la Junta cierran filas tras el terremoto electoral

Los partidos que apoyan al Gobierno de Juanma Moreno cierran filas ante el terremoto que sufrieron en las urnas el pasado domingo. Ciudadanos, que está ahora en una posición más débil, mantiene su posición tras la debacle del 10-N, mientras que PP y Vox se remiten a los acuerdos firmados y descartan que vaya a cambiar la relación de fuerzas en el equilibrio que mantiene al primer Ejecutivo no socialista de Andalucía.

Las miradas estaban puestas en Ciudadanos, sobre todo después de que, ayer, Francisco Igea, vicepresidente naranja de Castilla y León, propusiese dejar romper pactos autonómicos como el que mantiene a su Gobierno y el andaluz para evitar que Pedro Sánchez avance en su intento por formar un Ejecutivo con Unidas Podemos. "Andalucía no va ser moneda de cambio", zanjado el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Sergio Romero.

Los tres están en las mismas posturas desde la misma noche electoral, aunque había dudas sobre los principales afectados por el resultado de los comicios. Vox disputó la segunda plaza al PP en Andalucía y Alejandro Hernández, portavoz, no ha perdido su oportunidad de recordarlo. "Fueron 7.000 votos", ha puntualizado el dirigente de extrema derecha.

A pesar del extraordinario resultado, Vox no tiene previsto pedirle a PP y Ciudadanos que le hagan un hueco en San Telmo. Hernández se ha limitado a explicar que el único cambio estará en el control que llevará su partido sobre los documentos firmados: uno con el PP de investidura y dos presupuestarios con populares y naranjas.

"Las líneas rojas no se van a poder rebasar de forma negativa", ha defendido el diputado cordobés, que no ha dado más explicaciones al respecto, aunque sí ha ensalzado que, tras su llegada al Parlamento, se han roto "falsos consensos" y "se habla de determinados temas" de los que, en su opinión, antes no se hablaba.

En el PP, por el momento, no han detectado cambios en la actitud de Vox. El portavoz popular en la Cámara, José Antonio Nieto, ha desvelado que sus socios externos no han aumentado la presión en la negociación de las enmiendas al Presupuesto de la Junta para 2020. El dirigente del PP, que dirige estas conversaciones con el resto de grupos, ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo y se ha mostrado optimista al respecto.