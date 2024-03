'Los pequeños amores' regala un retrato íntimo de la soledad y las relaciones madre-hija

La directora Celia Rico ha presentado este lunes en el 27 Festival de Cine de Málaga su segundo largometraje, 'Los pequeños amores'. La cinta, que compite en la sección oficial del certamen, es un reflejo íntimo y costumbrista, con toques de fino humor, de la soledad y las relaciones entre una madre y una hija en la mediana edad.

La trama la protagoniza Teresa, una mujer que se ve obligada a pasar el verano cuidando a su madre, que ha tenido un pequeño accidente. La convivencia estará llena de pequeños roces, pero al mismo tiempo también supondrá importantes descubrimientos para ambas.

La guionista y realizadora de la película, Celia Rico, ha participado en una rueda de prensa tras la exhibición de su obra en el cine Albéniz, junto con los intérpretes Adriana Ozores, María Vázquez y Aimar Vega; y la productora Sandra Tapia.

Se trata del segundo largometraje de Rico tras la aplaudida 'Viaje al cuarto de una madre', y continúa el mismo hilo temático de la relaciones materno-filiales: "Me quedé con preguntas sobre cómo nos vinculamos, qué significa ese amor incondicional y cómo de grande es eso", ha explicado."Voy empapándome un poco de todo lo que me cuentan y pensando en la figura de la madre", ha señalado la directora sobre su construcción de los personajes, que también nace de la inquietud de acercarse "a esta edad cuando quizás no vayas a ser madre y vayas a ser hija para siempre".

La cineasta ha admitido que sí que ha sumado pequeños detalles de homenaje a su propia madre, lo que se suma a la influencia de la música, la literatura y más cine: "A veces las películas están llenas de deseos de cosas que una quiere filmar", ha reflexionado.

Para María Vázquez, que interpreta a la hija, el rol de Celia Rico ha sido fundamental para crear "climas" con los que el equipo se sienta cómodo: "Esta película no podía hacerse de otra manera que con cariño, delicadeza, mimo y cuidados", ha afirmado. Según ha comentado, esa "confianza" que le dio la directora fue importante para adaptar el tono tras el rodaje de un personaje mucho más duro en 'Matria', por el cual ya ganó la Biznaga de Oro a la Mejor Actriz en la pasada edición del certamen."Estamos rompiendo estereotipos. Se habla de la soledad como algo duro, pero que no pasa nada por estar sola siendo una mujer, que puedes no tener una pareja ni hijos en esta mediana edad. De esto, que es tan obvio, se habla muy poco", ha sentenciado Vázquez.

La actriz Adriana Ozores, en el rol de madre, ha coincidido en el trabajo de confianza con Rico, que logró"un ambiente profesional, pero al mismo tiempo muy distendido: muy meticuloso y muy amoroso". La intérprete cree que existe "un tabú de lo que significa la soledad a partir de una determinada edad" que la cineasta cuestiona con la cinta.

La productora Sandra Tapia ha hecho hincapié en que cómo, "desde la sutileza", la película logra "dejar un espacio para que cada espectador conecte con su propia vivencia". Por último, el actor Aimar Vega ha subrayado "el amor que había en el rodaje y en los ensayos", lo que hizo el trabajo "bastante fácil".