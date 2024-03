Una cadena humana de más de 300 personas rodea el Estadio del Rayo para defender que se quede en Vallecas

Una cadena humana de más de 300 personas ha rodeado este sábado el Estadio del Rayo para defender su ubicación en Vallecas, porque su lugar "idóneo" es el "corazón del barrio".

Con consignas como 'Nuestro barrio no se toca' y al ritmo del himno del club, entre 300 y 400 personas, según han informado fuentes policiales a Europa Press, se han congregado a las 12.30 horas en el distrito madrileño para denunciar el posible traslado del mismo.

Los convocantes reclaman así la permanencia del estadio en Vallecas "por localización e historia, por pasión y defensa del patrimonio" porque "hace falta mantenimiento y no un pelotazo urbanístico que gentrifique el barrio"."Sería una puñalada que saliera de aquí el estadio. Y en cualquier caso lo que no debe salir nunca es de Vallecas", ha explicado a Europa Press Dámaso, uno de los aficionados participantes en las protestas.

Según ha detallado en nombre de la afición, el club no necesita "un estadio de 40.000 personas" y, además, cree que es posible "remodelarlo" para "adaptarlo a los tiempos actuales", sin que eso signifique cambiar su ubicación.

La "esencia" del club podría verse comprometida al mover el estadio, ha recalcado Andrés, otro de los aficiondos vallecanos presentes en la protesta, en declaraciones a Europa Press."Vallecas es el estadio, es el barrio. Por eso protestamos. Desde la política se deben centrar en lo verdaderamente importante, en la Sanidad Pública, la Educación... No en mover un estadio. Más aún si la afición se opone", ha añaido, por su parte, Soraya.

Por otro lado, Marina, una vallecana de 66 años, también ha querido denunciar el papel de Ayuso en estos asuntos. "Formamos parte de un código postal que no interesa. Y ahora resulta que quiere el terreno del Rayo", ha lamentado.

La protesta, que ha durado unos 30 minutos, ha incluido lemas contra el presidente del vlub, Raúl Martín Presa, a quien la afición ha espetado "Presa vete ya" en repetidas ocasiones.

PSOE Y MÁS MADRID RECLAMAN MÁS INVERSIÓN

La protesta ha contado también con la presencia de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejala de Más Madrid Mar Barberán, que han reclamado a Comunidad y Ayuntamiento más inversión para garantizar la permanencia del estadio en Vallecas.

En este sentido, Maroto ha reclamado a la Comunidad de Madrid y al Consistorio de la capital "un compromiso" para conseguir las inversiones necesarias y ha llamado al Consistorio madrileño a elevar el nivel de protección del estadio y a invertir en el barrio en lugar de apostar por este "pelotazo urbanístico". "Hace falta mantenimiento y no un pelotazo urbanístico que gentrifique el barrio", ha argumentado."El Rayo no se va", ha recalcado la portavoz socialista en declaraciones a los medios en las que ha anunciado que el grupo municipal socialista presentará en el pleno de marzo una propuesta para que se invierta en vivienda y se cedan los solares a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para hacer vivienda asequible y frenar a los especuladores."Nosotros vamos a llevar una proposición al Pleno de marzo para que estos pelotazos urbanísticos se paren, que se invierta en vivienda en esta ciudad y sobre todo que los solares que el Ayuntamiento tiene, se cedan a la EMVS porque si hay algo que esta ciudad necesita, que los malditaños necesitamos, es una vivienda asequible", ha remarcado.

Asimismo, ha llamado al Ayuntamiento a elevar el nivel de proteción del estadio hasta 2, lo que permitiría "evitar cualquier pelotazo urbanístico porque una vez esté protegido, "los fondos buitre no van a querer invertir en un espacio donde se tiene que preservar la estructura estupenda que tiene hoy el Rayo"."Lo único que hay que hacer es invertir, invertir en la mejora del estadio porque los vallecanos quieren venir aquí a disfrutar de su equipo, lo que no quieren es irse a otra parte de la ciudad y desde luego lo van a defender como lo estamos haciendo hoy, abrazando este estadio para que el Rayo se quede porque es el emblema que tiene este distrito", ha subrayado.

MISMO TRATO QUE AL REAL MADRID

En esta misma línea, Maroto ha reclamado el mismo trato para el Rayo, un club centenario, que el que se dispensa al Real Madrid. "Igual que el Ayuntamiento está favoreciendo las inversiones que está haciendo el Real Madrid, propiciando que haya una nueva estación de Metro o dos estacionamientos que van a ser gestionados por el club blanco, pedimos el mismo derecho para el Rayo y que el Consistorio le ayude a modernizar ese espacio"."Lo que no queremos es lo que pasó con el Vicente Calderón. Nosotros queremos que el rayo se quede y creemos que con la protección del espacio, pero sobre todo con la lucha de la afición, que es una afición que vive de su estadio,

La portavoz municipal del PSOE ha censurado también la "falta de compromiso" por parte de la Comunidad, que es la propietaria del estadio, para acometer su reforma y rehabilitación integral"El PSOE va a estar del lado de la coherencia, y la coherencia es que el Rayo se quede en su ubicación de hace 100 años. Así que seguiremos presentando iniciativas, seguiremos haciendo preguntas, y seguiremos planteando soluciones", ha zanjado.

PARTE DE LA "IDENTIDAD" DE VALLECAS

Por su parte, desde Más Madrid la concejala Mar Barberán ha reclamado también la inversión necesaria para garantizar que el Rayo se quede en Vallecas. "Está claro que ni Ayuso ni Almeida tienen interés en que permanezca en este lugar, por lo tanto, nos lleva a pensar que están pensando más en los 17.000 metros cuadrados de esta parcela y en cómo explotarlos que en darle sentido a que permanezca en este lugar", ha censurado.

En esta línea, ha denunciado que el cambio de ubicación del estadio busca "gentrificar la zona y expulsar a los vecinos de su barrio natal". "Esto forma parte de la identidad de Vallecas, forma parte de su historia, de sus vidas y no tiene que salir de aquí", ha subrayado.

En la misma línea, ha incidido en que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, no está al lado de la afición, como él dice. "No es cierto que esté del lado de la afición, lo cierto es que respalda una vez más a Ayuso y si no estaría haciendo algo", ha zanjado.