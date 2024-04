Las personas con autismo reclaman "más empatía" a la sociedad en su Día Mundial

La Plaza Vieja de Almería ha acogido este martes la lectura del Manifiesto por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2024, en el que un adolescente con TEA, Rafael, ha manifestado que "es crucial desterrar los estigmas y prejudicios asociados con el autismo y reconocer su presencia cotidiana en nuestras vidas".

Es, en consecuencia, un derecho para que "todas las personas podamos vivir con dignidad, libertad, igualdad y respecto", según se recoge en el manifiesto.

Las administraciones han arropado a Altea en este acto, al igual que harán esta tarde en la mesa de experiencias organizada por Astea en el Espacio Alma.

Y, por eso, han estado presentes la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, y el subdelegado del Gobierno de España, José María Martín.

Todos se han sumado al lema de este año, 'Autismo cerca de ti'. La presidenta de Altea ha dado las gracias por el apoyo institucional y ha pedido que "la sociedad sea más amable con las personas con TEA"."Es una discapacidad invisible y eso son más piedras en el camino para ellos y sus familiares. Pido la sociedad más empatía para que la vida de las personas con autismo sea un poco más fácil", ha trasladado. Altea es una asociación de padres y madres de personas con autismo que agrupa a 190 familias.

La alcaldesa ha explicado que el autismo "nos enseña que todos somos únicos, con nuestras propias fortalezas y desafíos"."Por eso, es necesario que recordemos esto en todo momento y que trabajemos juntos para construir una Almería más inclusiva, en la que cada ciudadano se sienta valorado y aceptado por quien es", ha señalado.

En esta línea, ha indicado que en el Ayuntamiento de Almería 2trabajamos para que nuestras políticas y servicios estén diseñados de manera inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas aquellas con autismo.""Lo desarrollamos principalmente a través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, aunque transversalmente en todas las áreas", ha precisado.

María del Mar Vázquez ha aludido a la colaboración institucional que se mantiene con Altea, "a través de un convenio marco sobre inclusión y voluntariado, y también con el apoyo en su labor de educación y colaborando con nuestras instalaciones municipales para la práctica del deporte adaptado".

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha asegurado que la unión institucional en torno a la atención de las personas TEA es "esencial"."Es fundamental sensibilizar a la sociedad y prestar atención a aquellas personas con necesidades y capacidades diferentes. Sólo unidos podremos lograr un entorno inclusivo y respetuoso. Cada persona con TEA es única con diferentes fortalezas, desafíos y formas de percibir el entorno. Reconocer esta diversidad es el primer paso hacia una mayor sensibilización. Este colectivo de personas siempre va a tener en la Diputación una institución aliada para mejorar su calidad de vida y oportunidades en toda la provincia", ha afirmado.

La delegada de la Junta en Almería, Aranzazu Martín, ha destacado que desde la Junta de Andalucía "queremos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas con TEA, dotando de visibilidad al colectivo y favoreciendo el desarrollo de niños, niñas y jóvenes en el entorno familiar y social".

Aránzazu Martín ha explicado que desde Altea "sois un ejemplo a seguir, porque no paráis de organizar propuestas, actividades e iniciativas que destináis a hacer más felices las vidas de las personas con autismo"."Altea no solo sois las personas con autismo, lo son también vuestras familias, que cada día nos dais un ejemplo de vida. Muchas gracias, Mari Carmen, porque las asociaciones llegáis donde las administraciones no lo hacemos, y de esta forma se puede trabajar más de cerca con los usuarios y sus familias. Conocer sus necesidades y reivindicaciones y hacerlas nuestras", ha afirmado.

La delegada provincial ha concluido que desde el Gobierno andaluz "trabajamos incansablemente para garantizar que las personas con TEA tengan acceso a los servicios y apoyos necesarios para alcanzar su máximo potencial en todas las áreas de la vida, ya sea en la educación, el empleo, la atención médica o la participación en la comunidad".

El subdelegado ha destacado en su intervención que este 2 de abril es un día para reconocer el gran trabajo que desarrollan los profesionales y asociaciones, así como las familias de las personas del espectro autista.

Además, Martín ha asegurado que hoy el Gobierno de España a través del Ministerio de Derechos Sociales, ha presentado el Plan de Acción de la Estrategia Española en trastornos TEA, "un reclamo que viene haciendo este colectivo y que va a contar con una dotación de 40 millones de euros".

Para finalizar, José María Martín ha señalado que este Plan contará con seis líneas de acción que pasan por promover el conocimiento y respecto hacia las personas con autismo; favorecer la detección y el diagnóstico precoz; contribuir a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad; contribuir a la educación y al empleo inclusivos; promover el acceso a la justicia y empoderamiento de derechos; y por último impulsar la investigación, formación e innovación.