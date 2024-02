La plantilla de la concesionaria del autobús Jaén-Córdoba anuncia huelga ante la mala gestión y deuda de salarios

La plantilla de Cambús, concesionaria de la línea de autobús regular VJA-401, Jaén-Torredelcampo-Córdoba con Hijuelas, ha anunciado que huelga ante la mala gestión de la empresa, reflejada en "la deuda acumulada" con los empleados, el "riesgo" para los puestos de trabajo y "las incidencias" en la prestación del servicio.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la comparecencia ofrecida por Juan Carlos Cantero, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Jaén, junto a Julián Palacino y Antonio J. Navas, delegados de personal por este sindicato en la citada compañía.

Según han explicado, Cambús (Corporación Andaluza de Movilidad en Autobús SL) ha depositado ante el Juzgado de lo Mercantil la solicitud para la entrada en concurso de acreedores. "Comisiones Obreras, como máximo representantes de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, se siente en la obligación de llevar a cabo unas jornadas de huelga que afectarán al tránsito de ciudadanos entre los municipios y la capital", han afirmado, aunque sin precisar fechas.

Al respecto, han puesto "en tela de juicio" la gestión llevada a cabo por los máximos responsables de la empresa tras el parón por la pandemia de covid-19. Y es que, "la mayoría de sus líneas de viajeros se han visto incrementadas en número de pasajeros, siendo un motivo suficiente para considerar que la concesión es sostenible".

Desde el sindicato se ha apuntado que la Junta de Andalucía, como máxima responsable del servicio, "está dando los pasos necesarios para que la concesión no se vea en peligro" y para que los trabajadores "sufran el menor daño posible". "Aun así, y siendo conscientes de que las liquidaciones del Consorcio Metropolitano hacia Cambús se realizan en tiempo y forma, están sufriendo retrasos y acumulación de deuda de sus salarios que en algunos casos están poniendo en serios apuros familiares a muchos de ellos", han lamentado.

Ha añadido, además, que puede "peligrar" una concesión que es la herramienta que facilita la movilidad para personas trabajadoras y universitarias de los municipios limítrofes a la capital jiennense, como también se está comprometiendo "los empleos de más de 30 personas" e "incumpliendo los compromisos salariales" con ellas.

A ello ha sumado el "desmantelamiento de la empresa" mediante el traslado de la flota de vehículos de Cambús a las firmas particulares de los consejeros, "sustituyéndolos por otros con 17, 18 o 19 años de antigüedad, en algunos casos, con serias deficiencias en materia de seguridad y fiabilidad".

RIESGO

Esta situación "no solo pone en riesgo a trabajadores y personas usuarias, sino que también hace que el servicio no se presta con la calidad que las personas usuarias se merecen". Algo a lo que también contribuye que "la reparación, el mantenimiento y el repostaje brilla por su ausencia". "La ciudadanía de Jaén y provincia no se merece que un grupo de empresarios venidos de fuera haya utilizado esta empresa para abrirse mercado en nuestra provincia con sus empresas particulares, haciéndose con servicios que prestaba Cambús para su enriquecimiento personal, con una competencia desleal que afecta desfavorablemente tanto a las personas empleadas como a las personas usuarias", ha dicho CCOO-Jaén.

La concesión de servicio de transporte regular por carretera de uso general Jaén-Torredelcampo-Córdoba con Hijuelas, VJA-401, se realiza en una veintena de poblaciones de ambas provincias, incluidas las capitales, con una cifra de usuarios diaria cercana a los 3.000 viajeros.

En la de Jaén, da servicio a Alcaudete, La Bobadilla, Noguerones, Martos, Jamilena, Torredelcampo, Torredonjimeno, Villardompardo, Escañuela, Porcuna, Lopera, Mengíbar, Cazalilla, Espeluy, Villanueva de la Reina, Andújar y Marmolejo, mientras que en la cordobesa pasa por Valenzuela, Cañete de las Torres, Bujalance y El Carpio.

Por otra parte, la situación de esta concesión llegará al Parlamento de Andalucía a través de las preguntas que ha registrado Por Andalucía para conocer si la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda tiene previsto "adoptar alguna medida en defensa de los trabajadores y del cumplimiento del pliego de condiciones" que la regula.