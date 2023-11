El pleno de Sevilla rechaza la ley de amnistía con el voto en contra del PSOE

El PP ve al PSOE "más perdido que nunca", socialistas y Podemos le reprochan su "frustración" y Vox avisa de "silencio cómplice"

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción promovida por el PP y apoyada por Vox, ante la cual el PSOE y Podemos-IU han votado en contra, que rechaza de la manera más "firme" la ley acordada entre el PSOE y Junts, para amnistiar a responsables políticos y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista catalán de 2017 y que tal formación independentista apoyase la nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, Juan Bueno, ha sido el encargado de defender esta moción, dirigida contra el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para una ley de amnistía que abarca tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum independentista de 2017, han sido objeto de "decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", según figura en el texto del acuerdo, que contempla crear "comisiones de investigación" que resuelvan la aplicación de la amnistía en caso de ser detectadas "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El asunto ha contado con reacciones contrarias de todo el mundo de la justicia, avisando las asociaciones de jueces que "las referencias al 'lawfare' o judicialización de la política y la posibilidad de comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política" supondrían una "evidente intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes".

Juan Bueno, en ese sentido, ha señalado el resultado de la manifestación celebrada el pasado domingo en Sevilla a instancias del PP, con la participación de 65.000 personas según la Policía Local y 40.000 según la Delegación del Gobierno central en Andalucía, señalando que ante el mencionado acuerdo, del que derivaría la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica tras la efímera declaración unilateral de independencia, entre otras figuras relacionadas con el proceso independentista, es necesario defender "la Constitución y la igualdad" entre los españoles."NO SE PUEDE DEFENDER LO INDEFENDIBLE"

Bueno ha señalado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien esta misma mañana ha revalidado la Presidencia del Gobierno gracias entre otros acuerdos a sus pactos con ERC y Junts, actúa sólo merced a "sus intereses personales y su sillón" de presidente, criticando que promueva "un perdón de delitos con un pacto con quienes los cometieron". "No se puede defender lo indefendible", ha aseverado, después de que este pasado miércoles, Sánchez hablase del acuerdo de amnistía mostrando su respeto a quienes la rechazan pacíficamente, pues la sede central del PSOE está siendo objeto de altercados violentos; y señalando que "las circunstancias son las que son".

Juan Bueno ha asegurado que la manifestación celebrada el pasado domingo por el PP en Sevilla "había socialistas", advirtiendo de que los dirigentes locales de la izquierda "no saben ni dónde se encuentran" y están "más perdidos que nunca" ante los mencionados acuerdos de la cúpula estatal del PSOE con los independentistas catalanes.

Precisamente por eso, les ha reprochado que en el debate sobre este asunto, intenten introducir asuntos ajenos al mismo o críticas al PP por materias de otra índole, pues a su entender PSOE y Podemos-IU no quieren pronunciarse sobre la amnistía en sí porque les supone "un problema gordo" y saben que "van a salir perdiendo".

LOS "TRAUMAS POLÍTICOS" DEL PP

Por parte de Podemos-IU, Susana Hornillo ha acusado al PP de "enfangar el pleno con sus traumas políticos" y su "pataleta" por no hacerse con el Gobierno central pese a haber resultado la fuerza más votada en las últimas elecciones generales, pues el PP no consiguió suficientes apoyos en el Congreso para investir presidente a Alberto Núñez Feijóo. Ha admitido que en la manifestación del domingo "hubo mucha gente" pero a la vez ha avisado de que el PP no introduce mociones urgentes al pleno sobre la situación de la sanidad andaluza pese a la alta participación en las movilizaciones convocadas sobre ese asunto.

En el caso de Vox, Cristina Peláez ha lamentado que el PP no accediese a incorporar a su moción una enmienda en pro de apoyar a quienes se están manifestando estas últimas noches ante la sede central del PSOE, donde han sido registrados altercados violentos, precisando que Vox apoya "la resistencia pacífica al golpe de Sánchez". "Comienza un periodo negro en el que el PSOE se apoya en los peores enemigos de España", ha enfatizado, criticando que el Gobierno local del PP haya contado con el respaldo del PSOE para las nuevas ordenanzas municipales, en un marco en el que Vox aspira a cogobernar con los populares."No hay diferencia entre el PSOE de Antonio Muñoz y el de Pedro Sánchez", ha alertado Pelaéz, asegurando que el PSOE "es malo por naturaleza" y que sus ediles y los ediles de Podemos-IU guardan un "silencio vergonzoso y cómplice ante la infame ley de amnistía y la destrucción total del estado de derecho y de la separación de poderes"."ES LA DEMOCRACIA"

El socialista Francisco Páez, cuyo partido defiende la amnistía como medio de restituir la convivencia política en Cataluña, ha mostrado su respeto por quienes se han manifestado pacíficamente contra la ley de amnistía, si bien ha puntualizado que el PSOE no apoya su punto de vista. Además, ha alertado de que la moción del PP "nace de la frustración" de los populares por el hecho de que Pedro Sánchez ha conseguido revalidar la Presidencia del Gobierno central. "Esa es la democracia", ha dicho recordando que la designación de la Presidencia del Gobierno emana del pronunciamiento del Congreso, cuyos miembros son elegidos por el pueblo.

Del mismo modo, Francisco Páez ha acusado al PP de estar "condicionado por la extrema derecha", lo que le ha llevado a recordar los pactos entre el PP y Vox en diferentes autonomías y ayuntamientos.