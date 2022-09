Moreno cree que el nuevo impuesto a los ricos supone "un ataque a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que el nuevo impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno es una "contrarreforma" improvisada, "ridícula y esperpéntica" hecha ahora para "atacar a Andalucía" por anunciar la supresión del impuesto de patrimonio.

En declaraciones a la prensa en Madrid, al entrar a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Moreno ha subrayado que el Gobierno central intenta "un ataque directo a Andalucía" después de que él anunciara la bonificación plena del impuesto de patrimonio en el marco de su competencia autonómica.

"De buenas a primeras en los despachos de la Moncloa se inventan un impuesto que es una contrarreforma", ha opinado el presidente andaluz, quien ha recordado que esa bajada fiscal estaba incluida en el programa electoral del PP en Andalucía.

A su juicio, el Gobierno muestra una "podemización cada vez más clara y contundente, un giro más a la izquierda" y ha lamentado que lo haga tras el anuncio de Andalucía y no cuando Madrid, País Vasco o Cataluña toman sus decisiones fiscales.

Moreno ha indicado que en el PSOE "no tienen claro" si son "autonomistas, federalistas o centralistas" y que están "dando mal ejemplo e incertidumbre absurda a los inversores".

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha calificado por su parte de "ataque sin precedente" a la autonomía fiscal el impuesto a las grandes fortunas deducible con el de patrimonio que va a poner en marcha en 2023 el Gobierno de España, al que ha acusado que querer aplicar "un 155 fiscal" a las autonomías, entre ellas, Andalucía.

"Es el colmo", ha señalado Sanz, quien ha achacado esta iniciativa el "nerviosismo" del Gobierno de Sánchez ante las medidas fiscales de las comunidades autónomas, y para ello plantea "un ataque sin precedente" a la autonomía fiscal de Andalucía y "una falta de respeto" a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

"Lo que no puede plantear el presidente Sánchez en su ataque continuo a Andalucía es un 155 fiscal, atacar a la autonomía de Andalucía, un ataque a las competencias de Andalucía. Todas las comunidades autónomas tienen sus competencias, lo hace Andalucía y el Gobierno ataca la toma de decisiones" del Ejecutivo regional, ha añadido Sanz.

Ha pedido a Sánchez que "deje de atacar" a Andalucía y que el "155 fiscal" que quiere "imponer" en Andalucía resulta "lamentable" porque el Ejecutivo central pretende "saltarse" la normalidad entre las administraciones, algo que no va a aceptar la Junta de Andalucía que peleará "en todos los ámbitos" para evitarlo.

Tras advertir de que la Junta quiere conocer bien la propuesta del Gobierno de España, el consejero de Presidencia ha dicho que le sorprende que le "moleste" que Andalucía "avance, crezca y lidere propuestas fiscales modernas" que equiparan a Andalucía al resto de Europa.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ha convertido en un problema" tanto "para los andaluces" como para el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha acusado de ejercer como "el presidente de los ricos" con su política en materia fiscal, que "repercute de forma negativa en el conjunto de los andaluces".

Así lo ha indicado Noel López en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha manifestado que Moreno se ha convertido en "un problema" para el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "porque se ha demostrado que quien marca la agenda política del PP en España" son Juanma Moreno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha manifestado.

El secretario de Organización del PSOE-A ha criticado las "políticas insensibles de la ultraderecha en materia económica" que, en su opinión, está impulsando el PP desde el Gobierno de la Junta y que "hacen mucho daño en Andalucía", así como ha denunciado que Moreno "sigue en su campaña de marketing y publicidad intentando hacer creer que sus medidas fiscales vienen a beneficiar al conjunto de los andaluces".

"Es todo publicidad, bombo y platillo, porque a los 8,5 millones de andaluces no le afectan" las rebajas fiscales anunciadas por la Junta, y "solo y exclusivamente" la supresión del impuesto de Patrimonio beneficia "a 17.000 andaluces privilegiados que suponen el 0,2% de la población andaluza, que van a tener la suerte de tener 100 millones de euros de regalo por parte de la Junta", ha enfatizado Noel López, que ha lamentado que a ese sector minoritario de andaluces "les ha tocado el Euromillón".

El secretario de Organización del PSOE-A ha defendido que Moreno y el PP-A deberían ser "conscientes" de que se necesita "consenso y diálogo" para abordar un problema "alarmante" como es la crisis económica y energética ante cuyas consecuencias para la población derivadas de la inflación los socialistas andaluces elevaron al Parlamento una iniciativa para impulsar una "mesa de diálogo" con la que abordar 13 posibles medidas, como la ampliación de las bonificaciones para el nivel de cero a tres años de la Educación Infantil, según ha recordado.

Ha criticado que desde la Junta se dio una "respuesta altanera de rechazo y de 'no por el no'" a esa iniciativa del PSOE-A que constituía una "propuesta ambiciosa" que quería dar "cobertura al conjunto de la sociedad andaluza", según ha defendido Noel López, que ha criticado que Juanma Moreno "no tiene tiempo para el 99,8 por ciento de andaluces", y "solamente regala cheques fiscales a sus amigos, no solo eliminando el impuesto de Patrimonio, sino también con su propuesta de deflactar un tramo de IRPF que a un andaluz medio, con renta media, le afecta solo en 14 euros anuales", según ha puesto de relieve.