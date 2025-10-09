Manuel Eíriz, un porquero onubense casi en extinción: "Los jóvenes no tienen paciencia para esto"

El diccionario define la palabra "porquero" como "persona que guarda los puercos", aunque puede que dentro de poco desaparezca su definición, e incluso el oficio, ya que solo unos pocos siguen con esta labor en los campos españoles, porque "los jóvenes no tienen paciencia para esto". Quien lo explica, y lo lamenta, es Manuel Eíriz (Corteconcepción-Huelva, 1960), uno de esos oficios al que incluso Hans Christian Andersen les dedicó un cuento de hadas en 1841, pero ni siquiera un hechizo de hadas parece que pueda ayudar a que la figura del porquero, vara en mano y rodeado de cerdos, siga viéndose en los amaneceres de la sierra de Huelva, donde Eíriz lleva décadas "engordando guarros", como define para EFE su profesión, su vida diaria y lo que más le gusta en la vida.

Su historia siempre ha estado ligada a los cerdos, "a engordarlos", en los campos del pueblo que le vio nacer, a donde su tatarabuelo llegó en 1816 procedente de Pontevedra, atraído por el trabajo en las minas de Riotinto, pero solo tardó dos años en comprar la primera finca y ver un futuro próspero en el ganado porcino.

Manuel asegura que le duele ver cómo su oficio se está perdiendo: "los jóvenes, hoy día, solo tienen paciencia para hacerse tatuajes", afirma, mientras llama a sus cerdos con un lenguaje que solo él maneja, y que hace que los animales le sigan, mientras él usa su vara para hacer que caigan al suelo las bellotas que alimentan a sus guarros.

"Ahora, todos los jóvenes quieren un guarro o dos para engordarlos y matarlos y tener los jamones", afirma, al tiempo que asegura que su recomendación es "no engordarle" ni a su hijo, de modo que se acostumbren a trabajar en el campo. "Si quieren guarros, que cojan 30 o 40 y los engorden en el campo, que sé que lo saben hacer".

"Todo es cuestión de paciencia"

Pero, sobre todo, es cuestión de paciencia, "y ellos están en otro mundo", además de poner sobre la mesa que no solo se trata de hacer que los cerdos engorden, sino que "hay que ir todos los días al campo, les coges cariño, y el día que los matas es otro problema, porque es un sufrimiento, porque tú lo has engordado y tú lo has criado".

"Es un trabajo duro, porque no se trata de ir al campo y ya está, sino que hay que venir unas tres veces al día y ver que todo va bien", y además no hay que olvidar que "el guarro es un bicho muy terco", una serie de condicionantes que para él tienen un resumen: "del relevo generacional, olvídate".

Asegura Manuel Eíriz que también se ha ido perdiendo el oficio porque los porqueros no han estado bien pagados, y que han llegado a pasar días "comidos de pulgas y de chinches en una casilla", y hoy día "eso ya no lo aguanta nadie, ni por sanidad ni por el propio cuido", con lo que el reto de engordar al ganado cada día es más complicado.

A los cerdos les gusta dormir bajo techo

Y no es fácil. "Lo tienes que engordar en el campo, y normalmente con bellotas", y controlando el crecimiento del animal, con el que hay que trabajar más de un año, además de que hay llevarlos por el campo, como si fuese un pastor, e incluso tener en cuenta "que los guarros quieren dormir bajo techo".

Lo que sí está claro es que resulta complicado mentalizarse en que los cerdos con los que trabaja Manuel terminarán destinados al consumo humano. El porquero los acaricia, les habla, e incluso sabe que algunos son más ariscos y a otros les gusta que les acaricie tras las orejas.

Con todo, hace su trabajo como se hacía hace 200 o 300 años, le explica a los turistas que van a verle algunos secretos de su vida y su labor, y en sus ratos libres le gusta leer en idiomas casi perdidos. Sí, la frase "este sabe latín", en su caso, no es una forma de hablar.