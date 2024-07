El PP acusa al PSOE de "instalarse en la mentira" por su defensa de los acusados por los ERE

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha criticado que el PSOE pretenda "rescribir la historia" del caso de los ERE y "pasar por inocentes a los que fueron condenados" y ha criticado su "comportamiento nefasto como oposición", que "ahora ponen en cuestión esa gran mayoría que tuvo Juanma Moreno no solo en las elecciones autonómicas, sino también en las municipales".

"Podrá seguir engañándose, pero la realidad es que los andaluces saben muy bien cuál era la forma de trabajar y la forma de hacer las cosas que tuvo el PSOE-A", ha añadido el número del PP-A.

En rueda de prensa en Cádiz junto al alcalde y presidente provincial del PP, Bruno García, Repullo ha afirmado que el PSOE andaluz "se han instalado en la exageración, en el desprecio y en la mentira y parece que Espadas y toda a su corte está dando la última bocanada de aire a la dirección del PSOE con esta exageración, este desprecio y esta mentira".

En este sentido, ha asegurado que "Andalucía sabe lo que sucedió durante esos años porque se juzgó y se condenó por parte de dos tribunales, como la Audiencia Provincial de Sevilla y también el Tribunal Supremo". "Se gastaron el dinero, que era de todos los andaluces en banquetes, en cocaína y en prostitución, y eso no lo va a poder cambiar nadie, esa es la realidad", ha incidido.

El secretario general del PP-A ha manifestado que el PSOE "pretende seguir reescribiendo la historia de Andalucía y quieren hacer pasar a aquellos que fueron condenados por inocentes". "Ese es el delirio en el que se ha convertido un PSOE que no quiere mejorar la sociedad andaluza, que no quiere el progreso, que no quiere el futuro, que tan solo se mantiene en seguir defendiendo lo indefendible como es la gestión del PSOE en los fondos de reptiles y en los fondos de los ERE".

Así, se ha mostrado "convencido de que se estudiará, en un grado de Ciencias Políticas o en una escuela de circo, cuál es el comportamiento tan nefasto que está teniendo como oposición el PSOE en Andalucía que ahora ponen en cuestión esa gran mayoría que tuvo Juanma Moreno, no solamente en las elecciones autonómicas, sino que se repitió en las elecciones municipales".

"Ahora dicen que eso no es cierto, esa es la valoración democrática, ese es el nivel democrático que tiene Juan Espadas, que tiene su corte y que tiene el PSOE-A", ha manifestado Repullo, que ha pedido al PSOE "que deje de pagar sus frustraciones con Juanma Moreno".

"Llama la atención el nivel de exageración y de exposición y de histrionismo que está teniendo y sobreactuación que está teniendo el PSOE en cada rincón", ha afirmado el secretario general del PP-A, que ha añadido que "es evidente que le han dado un argumentario a cada uno y tienen que repetir permanentemente lo mismo, pero el hecho de repetir lo mismo no quiere decir que es lo más cierto y la realidad es que aquí se defraudaron 680 millones y en ningún sitio, en ninguna sentencia dice que no exista responsabilidad por parte de los dirigentes socialistas".

En este sentido, ha apuntado que "la responsabilidad existe, si bien alivian las condenas o el tratamiento penal que tengan los hechos que se juzgaron en su día, pero, en cualquier caso, seguirán condenados, por tanto, el PSOE quiere llevar a una mentira, a algo que no es cierto y a algo que no va a colar".

Sanz: "Falta un homenaje a los condenados"

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha dicho tras que la decisión del Constitucional de exonerar de la malversación a varios ex consejeros de la Junta que "lo que le falta al PSOE es hacer un homenaje a los condenados y pedir para ellos la medalla de Andalucía"

Sanz, ha señalado que por un lado está la decisión de los tribunales, "que se respeta", y por otro está la actitud del PSOE, que "no puede borrar lo que el Tribunal Supremo ha calificado como el mayor escándalo de corrupción de la historia de España".

El consejero ha señalado este jueves que "lo más preocupante" de las decisiones del Tribunal Constitucional es que pone en peligro la recuperación del dinero. "Lo que se robó a los andaluces si desaparecen delitos como la malversación corre peligro", ha dicho.

Sanz ha dicho que la Junta de Andalucía no está dispuesta a recibir "lecciones del PSOE en esta materia" y ha señalado que los socialistas están "muy orgulloso de los ERE y me sorprende porque es de las etapas más negras de la historia de Andalucía".