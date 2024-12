El PP ve a María Jesús Montero como secretaria general del PSOE en Andalucía

El PP andaluz terció ayer en la polémica abierta sobre el liderazgo entre los socialistas andaluces y a través de su secretario general, Antonio Repullo, ha apuntado directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como nueva secretaria general, porque a su entender, se está dedicando plenamente a ejercer la labor de "oposición" y de "confrontación" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. En una entrevista con Europa Press, Repullo ha indicado que los "problemas" internos que se están viviendo en este momento en el PSOE-A liderado por Juan Espadas se deben a que en ese partido aún "no ha pasado página tras perder las elecciones y el Gobierno en Andalucía", y además han optado por convertirse en la "sucursal del partido sanchista", en el que el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, "lo puede todo y lo manda todo".

Repullo ha indicado que "pongan a quien pongan" al frente del PSOE-A, el único objetivo que tendrá será "defender las tesis de Pedro Sánchez", como "ha hecho" Juan Espadas en los últimos años. "En el caso de que sea Montero, como es previsible, pues nos encontraremos a una señora que es la que más ha perjudicado a Andalucía", ha manifestado el dirigente popular. "Lo que está haciendo Pedro Sánchez es lanzar a ministros a sus comunidades para que hagan la labor de oposición a los gobiernos autonómicos", según Repullo, para quien María Jesús Montero es una muestra de ello.

A su juicio, esto va de "utilizar a los ministros y su capacidad de influencia para hacer política y hacer oposición a los gobiernos autonómicos". "Montero lo que ha hecho, no es trabajar como ministra, sino trabajar como una presunta líder de la oposición en Andalucía, y eso es un error porque la sociedad no lo entiende bien", ha apuntado.

Para Repullo, lo que tendría que hacer Montero es "trabajar en beneficio de las comunidades autónomas y no dedicarse a ir en contra y plantear oposición a un dirigente político que ha tenido la confianza de la mayoría de los andaluces como es Juanma Moreno". Uno de los "problemas" que hay con Pedro Sánchez, según ha añadido, es que los ministros "no gobiernan y no se dedican a ejercer sus competencias, sino que se dedican a hacer la oposición a los gobiernos de las comunidades del PP, como estamos viendo con Montero en el caso de Andalucía, de donde es ella".

Si finalmente Montero es la secretaria general del PSOE-A, según ha señalado Repullo, será esa ministra que "se ha dedicado a machacar Andalucía año tras año", permitiendo que "pierda" 1.500 millones al año en financiación autonómica.

"A mí no me preocupa que sea Montero, que siga Espada, o que venga otra persona, a mí me preocupa que quieran traer a Andalucía ese mensaje de crispación, de polarización y de conflicto. Desgraciadamente, pongan a quien pongan, va a ir por esa línea", ha señalado Antonio Repullo, para quien esa política del "enfrentamiento" por la que han apostado el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE sólo "perjudica" a los ciudadanos.