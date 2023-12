El presupuesto de la capital queda pendiente del visto bueno de Hacienda tras su paso por comisión municipal

El Ayuntamiento de Granada ha quedado a la espera del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el proyecto de presupuesto municipal para 2024, tras ser llevado este jueves a una reunión extraordinaria de la comisión informativa de Economía.

En ella se ha informado los grupos municipales de la oposición, PSOE y Vox, sobre las cuentas que el equipo de gobierno local, del PP, ha confeccionado para gestionar el consistorio y la ciudad de Granada el próximo año, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa tras la comisión.

Según ha expuesto la concejal de Economía de Granada, Rosario Pallarés, el Ayuntamiento ha solicitado "agilidad" al Gobierno de Pedro Sánchez, después de remitir el pasado jueves el borrador del documento económico al Ministerio de Hacienda para que emita un dictamen favorable necesario.

Es así porque las cuentas del consistorio se encuentran sometidas a los criterios del plan de ajuste del Gobierno central, motivo por lo que "no conocemos y no se nos ha permitido consignar los ingresos de la liquidación definitiva del Estado de 2022, no como otros ayuntamientos que sí han podido estimarlo y consignarlo, al no estar intervenidos", ha explicado.

Tras la comisión celebrada este jueves, ha añadido Pallarés, "estamos en manos del Estado para seguir los pasos que nos lleven a la aprobación definitiva del presupuesto municipal 2024".

La concejal de Economía ha pedido también "agilidad" al Ministerio de Hacienda en la elaboración del informe económico, "para que se nos permita cuanto antes gestionar el Ayuntamiento con un presupuesto real y mejorar los servicios que presta".

Pallarés ha indicado que, una vez haya llegado ese informe favorable y se compruebe si hay que recalcular alguna partida, el presupuesto tiene que ser sometido a las alegaciones del resto de grupos municipales durante diez días, para volver a ir a una nueva comisión informativa de Economía, y pasar por Junta de Gobierno Local, antes de ir a Pleno para su aprobación inicial, tal y como dicta el Reglamento Orgánico Municipal.

Además, ha reseñado "que este equipo de gobierno quiere en contar cuanto antes con el presupuesto aprobado, ya que la ciudad lleva dos años con presupuestos prorrogados que han dificultado la situación económica del Ayuntamiento, el estado de sus cuentas y la prestación de los servicios públicos".

El pasado jueves, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto con Pallarés, presentó el proyecto del presupuesto para 2024, con casi 330 millones, calificándolo de "realista" en tanto, "sin subir impuestos", cumple los objetivos del plan de ajuste y "garantiza la mejora en la prestación de servicios a la ciudad". El nuevo documento económico supone un crecimiento en los ingresos del 6,79 por ciento con respecto al año anterior.