En el seno de Ciudadanos se ha abierto la veda de la escaramuza. La batalla interna está servida en Andalucía desde el pasado 10 de noviembre, jornada en la que el partido naranja sufrió un vertiginoso desplome en las elecciones generales.

Al fracaso electoral le siguió la dimisión de Albert Rivera, una marcha que ha provocado un vacío de poder pese a la constitución de su organismo gestor hasta el congreso del mes de marzo. En ese contexto, Juan Marín, que vio frustrado su objetivo de acceder a ese órgano gestor durante este periodo y comprobó la entrada de Fran Hervías, adversario de filas en Andalucía, ha iniciado una carrera por hacerse fuerte como barón desde San Telmo.

Anunciada su retirada para 2026, el líder andaluz de Ciudadanos deberá verse las caras con adversarios en la primarias que el partido acometa para elegir al próximo candidato a la Junta. En esa carrera, no prevista antes de 2022, Marín no sólo ha comenzado a atar en corto a aliados orgánicos que le presten el necesario apoyo sino que ha comenzado una reconfiguración de sus filas a su conveniencia. La más reciente ha sido la destitución al frente de la Viceconsejería de Educación de Marta Escrivá, afín a Hervías, información adelantada por este periódico.

Rocío Ruiz, peso pesado andaluz

Nada de eso impide que desde los otros flancos del partido estén preparando también el terreno para la postulación de un candidato alternativo de la formación andaluza con los próximos comicios andaluces en el horizonte. Y, entre las caras visibles de Ciudadanos que más suena para enfrentarse en unas primaria a Marín, resuena la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. Y se producen los primeros movimientos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz no contempla que no vaya a haber un proceso de primarias en el partido –por si acaso hubiera tentación de lo opuesto– y responde con un lacónico "no lo sé" cuando se le pregunta si, tras la dimisión de Albert Rivera, puede aprovechar alguien para moverle la silla a Juan Marín. "Eso lo tendrán que decidir los afiliados", añade.

"Queda tiempo", explica Ruiz al referirse a la fecha de celebración de tales primarias. Lo que so hizo Ruiz, al contrario que Marín, es desmarcarse de una fecha de salida de la política, cuestión sintomática, e insistió en que "tendrán que decidir de aquí a tres años, cuando se hagan las primarias, quiénes serán los sustitutos o los cargos orgánicos".

Desde su gestión en la Consejería de Igualdad de la Junta, Ruiz ha ido ganando peso por su carácter y su modo de enfrentarse a las voces ultramontanas de Vox que atacan las políticas favorables a las minorías.