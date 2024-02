Un total de 222 producciones españolas se presentarán en Spanish Screenings Content en el marco de MAFIZ

La tercera edición de Spanish Screenings Content, uno de los ejes de Spanish Screenings XXL y parte de MAFIZ, el área de industria del Festival de Málaga, se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo bajo el lema 'Talento, diversidad, oportunidades' y presentará ante la industria internacional 222 producciones españolas.

En concreto, cuatro Market Premieres, cuatro en Festival Official Selection --películas seleccionadas en el Festival de Málaga--, 21 en Remake Day, 38 en Market Screenings, siete en Neo Screenings, 19 en Next from Spain once en Regional Film Hub Films, 42 en la Film Library y once works in progress, de los cuales cinco en Animation Hub. Además 65 cortometrajes se presentarán en Málaga Short Corner.

Spanish Screenings Content, que alcanza en 2024 su 18 edición, es el único mercado oficial de venta y promoción del cine español cuyo objetivo principal es fomentar sus ventas. Por tercer año consecutivo llega reforzado por fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el marco del componente 'España Hub Audiovisual de Europa'.

Así, durante los cuatro días de duración del evento, compradores, agentes de ventas, distribuidores nacionales e internacionales, directivos de plataformas de VOD-SVOD, programadores de festivales y productores acreditados en el evento tendrán a su disposición lo más reciente de la producción española en la plataforma spanishscreenings.online.

Próximamente se darán a conocer las actividades y contenidos completos de esta tercera edición de Spanish Screenings Content, con todos los detalles de los Industry Talks, Spain Scorecom y las mesas redondas de Málaga Short Corner.

Spanish Screenings Content es uno de los cuatro ejes de Spanish Screenings XXL junto con Spanish Screenings On Tour, Spanish Screenings: Financing & Tech (en el Festival de San Sebastián) y Spanish Screenings 360, programa de acciones activas todo el año que, además, incluye un podcast mensual disponible en todas las plataformas, y la futura creación de una plataforma virtual de promoción y negocio.'Spanish Screenings XXL, un mercado internacional para la producción audiovisual española' es un proyecto en el que están involucrados el Ministerio de Cultura a través del ICAA, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ICEX España Exportación e Inversiones, el Festival de Málaga y el Festival de San Sebastián.