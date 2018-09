Un producto fitosanitario podría ser el causante de la intoxicación masiva vivida este miércoles en La Redondela

Un producto fitosanitario que se estuviese aplicando en alguna explotación agrícola podría estar detrás de la intoxicación que empezaron a padecer poco después de las diez de la noche del miércoles prácticamente todos los vecinos de La Redondela, los cuales se han visto afectados por picor y escozor en ojos y garganta, náuseas y, en algunos casos, dolores de cabeza y vómitos.Así lo señaló a Huelva Información la alcaldesa de Isla Cristina, Montserrat Márquez, quien precisó que, aunque "aún no es oficial", los equipos de emergencia trabajan con esa hipótesis. La primera edil de Isla Cristina también quiso lanzar un mensaje de "calma y tranquilidad" a la población señalando que desde la una de la madrugada de hoy jueves los efectos de dicho producto empezaron a remitir, al tiempo que aseguró que ya ha sido "todo el mundo atendido en el centro de salud" y que "no hay ningún caso grave". No obstante, "por precaución", Márquez también hizo un llamamiento a la población para que siguieran durante la madrugada las recomendaciones del 061: no salir de casa, cerrar puertas y ventanas y, si persiste el picor y escozor, acudir al consultorio médico de La Redondela, al centro de salud de Isla Cristina, llamar a una ambulancia, o acudir al camping Playa Taray, donde el 061 instaló un puesto médico avanzado.En este sentido, vecinos del consultorio de La Redondela aseguraron a esta redacción que dicho centro sanitario se encontraba anoche "totalmente colapsado", y que muchos de los afectados estaban siendo derivados bien a Isla Cristina, o a la vecina localidad de Lepe.Según alertó en su perfil de facebook sobre las doce de la noche el alcalde de La Redondela, Salvador Gómez, "los servicios de emergencias y sanitarios están activados", por lo que hizo un llamamiento a la "calma" ya que "estamos esperando alguna instrucción".Prácticamente a la misma hora, la alcaldesa isleña, también a través de las redes sociales señaló que "ha habido muchas llamadas de vecinos, según me han trasladado del 112 por picores y escozor de ojos en La Redondela" a lo que añadió que "se ha activado el protocolo de actuación en estos casos".La primera edil isleña también precisó que "Guardia Civil y Policía están allí buscando el origen de lo que pasa" y que los servicios sanitarios "también están activados".Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía gestionó más de un centenar de llamadas de ciudadanos aquejados por picores en los ojos y garganta y distintas molestias sanitarias durante esta madrugada en La Redondela.

Fuentes del 1-1-2 han señalado a primera hora de este jueves que a las 22.50 horas se atendió en el teléfono de emergencias 112 la primera de más de cien llamadas de vecinos que alertaban de picores en los ojos y la garganta, náuseas, problemas respiratorios y malestar general en distintos puntos de La Redondela.

Rápidamente, se activó a los servicios operativos Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Guardia Civil, Policía Local, servicios municipales del Ayuntamiento y Unidad Adscrita a la Policía Autonómica.

Según los datos aportados por los equipos sanitarios, fueron asistidas un total de 59 personas, sin que ningún paciente requiriera trasladado a hospital. Las asistencias se prestaron en el Centro de Salud de Isla Cristina, que fue reforzado con un equipo médico de Lepe, y en La Redondela, donde se estableció un Puesto Médico Avanzado con dos equipos de Emergencias EPES y un Vehículo de Asistencia a múltiples víctimas, además de las ambulancias de la red de transporte urgente de Villablanca y La Antilla."La situación en estos momentos está normalizada y la Guardia Civil investiga el origen del suceso", ha concluido el 112.