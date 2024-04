El programa de prácticas del Imdeec y la UCO: modelo de éxito para la incorporación al mercado laboral

Una buena oportunidad para acceder al mundo laboral. Así definen los propios participantes el programa de prácticas remuneradas en áreas y empresas públicas del Ayuntamiento de Córdoba que acaba de arrancar y finalizará el 30 de septiembre. Y que es fruto del convenio firmado entre el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, que financia la iniciativa y la beca que reciben los estudiantes, y la Universidad de Córdoba.

En esta iniciativa participan estudiantes de los másteres de la UCO en Administración y Dirección de Empresas MBA, en Psicología General Sanitaria o en Gestión del Patrimonio desde el Municipio, y de los grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE), doble grado en Derecho y ADE, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Gestión Cultural, informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Córdoba.

En total, son 15 alumnos y alumnas que esta semana se dieron cita en la sede del Imdeec para conocerse, intercambiar impresiones y para recibir consejos de tres veteranos que pasaron por anteriores ediciones del programa y consiguieron trabajo gracias a esta experiencia.

Este es el caso de Daniel Encarnación, que participó en la convocatoria de 2022 cuando estudiaba Relaciones Laborales y Recursos Humanos y realizó sus prácticas en el Instituto Municipal, donde aprendió a analizar convocatorias de ayudas. "Eso me vino muy bien para mi trabajo actual, en una asesoría en la que atiendo a empresas y gestiono solicitudes", comentó.

En su opinión, "el programa de prácticas del Imdeec y la UCO sirve para acceder al mundo laboral, y he animado a otros compañeros de carrera para que echaran la solicitud". María Ruiz, antigua alumna de Derecho y ADE que realizó sus prácticas el año pasado, también aconseja "a cualquier estudiante de la UCO que se apunte a este programa de prácticas. A mí me permitió tocar temas que no había tratado en la carrera y había, además, un gran ambiente de trabajo".

Con ellos estaba David Gracia, que estudió Derecho y ADE y realizó sus prácticas en 2021. "Estuve seis meses en el Imdeec en los que aprendí mucho sobre ayudas, subvenciones y recursos. Pero, también, sobre ofimática y cuestiones que enseño en la actualidad, como profesor de FP". Como señaló, "estas prácticas ofrecen muchas salidas laborales: desde trabajar en una asesoría a gestionar subvenciones por cuenta propia u opositar al sector público".

Entre los nuevos integrantes del programa se encuentra Alejandro Jesús Cañete, estudiante de Derecho y ADE. Aunque se quiere dedicar a la abogacía, no descarta trabajar en una asesoría, y piensa que estas prácticas le ayudarán "a coger experiencia en gestión de trámites y documentos administrativos".

Por su parte, Alejandro García realizará las prácticas en Juventud. Con un grado en Historia del Arte y máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio, había trabajado en museos y excavaciones. "Pero quería gestionar la cultura desde la Administración, y este programa me da la oportunidad de hacerlo", explicó. Ese contacto con la realidad es lo que le gusta a Keyri Zabala, estudiante del MBA y que estará en Economía y Empleo.

En el encuentro con los participantes, la concejal delegada de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, destacó que el convenio de prácticas con la UCO "facilita el primer contacto y la entrada al mercado laboral. Y no sólo es beneficioso para los estudiantes, sino también para las áreas del Ayuntamiento implicadas, que pueden aprender de ellos nuevos métodos y procedimientos de trabajo, y para las empresas que los contratan después, que se benefician y aprecian las competencias adquiridas aquí".

Torrent subrayó que "llevamos años colaborando con la Universidad de Córdoba para retener el talento, y que los jóvenes que se forman en nuestra universidad se queden en la ciudad, mejoren su empleabilidad y encuentren nuevas oportunidades de trabajo en las empresas locales". Y recordó que el convenio firmado con la UCO incluye otra línea de trabajo para impulsar la industria 4.0, favorecer la creación de sinergias entre universidad y empresa, y mejorar las competencias del alumnado y su acceso al empleo.

Finalmente, la vicepresidenta de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), Rocío Muñoz, comentó que "desde la UCO, agradecemos al Imdeec que, un año más, ofrezca este programa de prácticas que permite a nuestros estudiantes tener una visión privilegiada de las actividades que se desarrollan en diferentes servicios del Ayuntamiento de Córdoba.

La experiencia demuestra que el alumnado que participa en estas prácticas adquiere competencias muy valoradas por las empresas, tales como gestión de convocatorias de ayudas públicas o elaboración y justificación de proyectos, que mejoran su empleabilidad. Ésta es una de las muchas estrategias de colaboración que desarrollamos conjuntamente el Ayuntamiento, el Imdeec, Fundecor y la Universidad de Córdoba que mejoran la cualificación de las personas y el tejido empresarial".