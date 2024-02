Las protestas de agricultores bloquean los accesos al puerto de Málaga y afectan al eje litoral

Las tractoradas también irrumpen en los zonas logísticas de Antequera

Las protestas de los agricultores, que se están sucediendo por distintos puntos del país, han llegado a Málaga capital, donde, desde esta madrugada, están bloqueando con los tractores el acceso al puerto, lo que ha provocado, entre otros, que, mayoritariamente, la entrada y salida de mercancías del recinto portuario se haya visto afectada. Además, debido a estas protestas el tráfico en distintos puntos de la ciudad, parte del eje litoral, también se está viendo afectado.

Pese a los bloqueos y cortes de vías, en la provincia no se ha habido incidencias reseñables, según han indicado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno.

En cuanto al puerto, y debido a las protestas, en la mañana de este martes también se ha paralizado la operativa de descarga de un buque granelero. Según han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria, la línea regular de Málaga-Melilla mantiene sus servicios.

Además de en la capital, los agricultores con sus tractores, convocados por las redes sociales y sin previa autorización oficial de las administraciones competentes, también han llevado a cabo protestas en el municipio malagueño de Antequera, en las zonas logísticas, y en Ronda, entre otros puntos.

Los agricultores protestan por las políticas agrarias de la Unión Europea y las medidas de presión del campo francés bloqueando carreteras para impedir el paso de camiones procedentes de España."Estamos en las últimas, no podemos ni aguantamos más", han asegurado los presentes en la protesta en uno de los accesos al puerto de Málaga donde se han podido ver los eslóganes 'Nuestro fin será vuestra hambre', 'Si el campo no produce la ciudad no come', 'No es sequía es mala gestión' o 'En el campo a tres céntimos en el super a tres euros'.

Según los convocantes, los agricultores, entre 150 y 300 tractores --90 según fuentes municipales--, se han situado en varios puntos, entre ellos, en las inmediaciones del puerto, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón han sido bloqueados. En la jornada de este martes también los agricultores se han dirigido a otros puntos del centro de la ciudad. "Llevamos más de cinco años a pérdida", ha advertido Juan Antonio en declaraciones a Europa Press durante la protesta, al tiempo que ha criticado que "tenemos una competencia totalmente desleal con otros países". "Venimos a defender el campo, que es donde nos hemos criado y de donde dependemos".

Por su parte, Alejandro ha insistido en que "protestamos por la Agenda 2030, que nos están poniendo muchas imposiciones en cuanto a productos fitosanitarios; no se nos está defendiendo con el agua". "Nos tienen abandonados", ha advertido.

De igual modo, ha aludido a la "competencia desleal de Marruecos, de Sudamérica...". "El remate ha sido Francia, volcándonos los camiones", ha detallado, al tiempo que ha explicado que "como ellos ahora no están produciendo, a ellos le es muy fácil cortar las carreteras. Ellos no tienen movimiento, pero nosotros ahora tenemos la temporada hortícola" en zonas como Almería o la Axarquía y nos cortan las fronteras", ha dicho."Están buscando el abandono de las tierras", ha sostenido en declaraciones a Europa Press y ha lamentado que "nos tienen abandonados".

También Antonio, por otro lado, ha sostenido que "las principales protestas que estamos haciendo es por diferentes motivos; uno de los principales es la Agenda 2030, que es la soga verde". "La normativa que nos marca la Comunidad Europea es insufrible, porque nosotros tenemos que cumplir muchas normas y ahora toda la mercancía que viene de fuera no tiene que cumplir ninguna norma". Ha advertido de que "estamos en las últimas, ya no aguantamos más, ya no tenemos más opciones".

En la capital, los manifestantes con los tractores se han situado durante la madrugada, y ahí continúan, en las inmediaciones del puerto de Málaga y han bloqueado con neumáticos, algunos de los cuales han hecho arder, los accesos a la zona portuaria, tanto de San Andrés como de Alameda de Colón.

La Policía Local se ha visto obligada en este martes a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón. Actualmente, permanece el corte en eje litoral desde calle Córdoba hasta calle Princesa en sentido oeste y desde esta última hasta Alameda de Colón en sentido este.

De hecho, también los tractores han cortado durante la jornada el acceso de Alameda de Colón a avenida Manuel Agustín Heredia. De igual modo, la Policía Local de Málaga también ha cortado la avenida de Andalucía sentido este desde Plaza Poeta Manuel Alcántara.

Las protestas de los agricultores se están produciendo, además de en la provincia de Málaga, en el resto de la comunidad andaluza y otros puntos del país.

SUBDELEGADO DESTACA TRABAJO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha avisado este martes de que la tractorada en protesta por la situación del campo es "una concentración no autorizada, es decir, no está comunicada en tiempo y forma como para realizarla, como corresponde a la normativa vigente", por lo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están actuando poniendo las sanciones correspondientes que se cursarán a su debido momento".

Así lo explicado Salas, que ha detallado que desde la pasada noche "empezaron los tractores a moverse y se han concentrado, básicamente, en tres puntos", siendo "los principales, el núcleo logístico de Antequera y en el puerto de Málaga, que es donde tenemos los principales problemas".

También ha agradecido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional "que desde primerísima hora de la noche han estado pendiente y trabajando para asegurar la circulación y sobre todo la actividad económica de la provincia de Málaga"."Es un trabajo impresionante que quiero destacar, porque muchas veces no es conocido ese trabajo que se realiza a cualquier hora del día, en cualquier momento y en cualquier lugar", ha valorado.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha destacado la gestión del Ejecutivo central y ha asegurado que "este Gobierno es el que más ha hecho por los agricultores". "Hay 4.000 millones de euros que se han movilizado en los últimos años para los agricultores y las agricultoras españolas. Es el Gobierno que más ha movilizado, que más ha ayudado a los agricultores en los últimos años", ha concluido.

REACCIONES POLÍTICAS

Por su parte, desde los partidos políticos también ha habido reacciones a las protestas de los agricultores. Así, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha precisado que la formación política "muestra su apoyo a agricultores y ganaderos con una gran lona extendida desde hoy en la sede provincial". "Exigimos al Gobierno de España que escuche al sector y dé marcha atrás a muchas actuaciones que lo único que han logrado es agravar la crisis del sector primario", ha señalado.

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha dicho que coinciden "con el malestar de los agricultores". "Es necesario señalar quienes son los responsables de la situación del campo andaluz, no podemos dejarlo en manos de fondos de inversión y tratados de libre comercio", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha asegurado en su cuenta en la red 'X', que "defender nuestro campo es primordial frente a las políticas nefastas de la Agenda 2030". "Los agricultores y trabajadores del campo están sufriendo las decisiones globalistas tanto de PP y de la izquierda. Ambos abrazan esta peligrosa directriz", ha advertido y ha dicho que "nosotros estaremos siempre al lado de los agricultores y ganaderos porque si el campo no cultiva, la ciudad no come".