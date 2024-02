La provincia cerró 2023 con 638 viviendas con fines turísticos, un 35,6% más que el año anterior

La provincia de Jaén cerró 2023 con 638 viviendas con fines turísticos (VFT) que sumaban 3.065 plazas, lo que supone un aumento del 35,6 por ciento con respecto a las 474 viviendas y 2.281 plazas que había el año anterior. Mucho más acusado es el aumento en cinco años, puesto que en 2018 eran 160 los inmuebles con fines turísticos (y 772 plazas), lo que supone una subida de 298,75 por ciento. Por su parte, en 2019 se contabilizaban 233 y 1.093 plazas; 279 y 1.344 en 2020 y 328 viviendas y 1.555 plazas en 2021, según datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte facilitados a Europa Press.

Pese a esta tendencia al alza, el territorio jiennense se sitúa a la cola en Andalucía en el número de VFT y "la mayor parte no ha generado ningún problema", según ha afirmado el delegado territorial del ramo, José Ayala. "Hay un par de zonas que están un poco más saturadas o en las que los ayuntamientos sí nos han trasladado la necesidad de lo que se ha hecho, de regular", ha dicho en alusión a la reciente aprobación en Consejo de Gobierno del Decreto 31/2024, de 29 enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la comunidad autónoma.

Se trata de Úbeda y Baeza, cuyos responsables municipales han planteado la necesidad de actuar ante la "saturación" en "determinadas zonas" de estas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Por contra, otros municipios han comunicado "la necesidad de que esta figura se mantenga como única opción al no tener hoteles ni otro tipo de tipología de alojamiento"."Por eso la Junta de Andalucía ha puesto en marcha este decreto en el que da autonomía a cada ayuntamiento, no solo para decidir si quiere tener este tipo de oferta en su municipio, sino que incluso le va a permitir decidir en qué zona sí y en qué zona no. Con lo cual, perfectamente en un barrio podría el ayuntamiento limitar o prohibir estas viviendas y en otros que le interese más mantener este tipo de oferta", ha comentado Ayala.

A ello ha sumado los beneficios que la nueva normativa supondrá para los usuarios, que "van a tener garantizados unos estándares de calidad" en tanto se establecen unos "requisitos más exigentes" sobre equipamiento y servicios precisamente con este fin."También hay un avance muy importante, que es la obligatoriedad de tener un explotador de la vivienda. No tiene por qué ser el propietario, pero sí será la persona responsable ante la administración", ha apuntado el delegado territorial.

Ha añadido que, junto a ese fomento de un estándar alto de calidad en este tipo de alojamiento, "se prioriza la convivencia vecinal", de manera que "se tiene que hacer partícipe de este modelo las comunidades de propietarios" y estas pueden "adoptar acuerdos que limiten esta actividad turística" de acuerdo con la ley de propiedad horizontal.

PRESENCIA EN 43 MUNICIPIOS

Según los datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a diciembre de 2023, existen VFT en 43 localidades jiennenses. Sobresalen Jaén, con 173 y 764 plazas; Úbeda, con 106 viviendas y 558 plazas; La Iruela, con 93 y 435 plazas; Cazorla 74 viviendas que suman 333 plazas, y Baeza, con 73 y 334.

En Andújar se contabilizan 25 viviendas y 118 plazas; en Linares, 18 y 88; en Mancha Real, once y 70 plazas; en Segura de la Sierra, seis viviendas y 42 plazas; en Torres cinco y 28 plazas; en Alcalá la Real, cuatro y 16 plazas; en Martos, cuatro y doce plazas; en Cambil, cuatro y 20 plazas y en Villanueva del Arzobispo, cuatro viviendas y 21 plazas.

Además, Baños de la Encina y Villacarrillo tienen tres de estos alojamientos, respectivamente; mientras que hay dos en Arjonilla, Orcera, Pozo Alcón, Torredonjimeno y Torreperogil.

Por último, con una vivienda con fines turísticos en cada caso aparecen Alcaudete, Aldeaquemada, Arjona, Bailén, Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Benatae, Cárcheles, Castillo de Locubín, Jimena, Jódar, Marmolejo, Mengíbar, Noalejo, Pegalajar, Quesada, Santa Elena, Santo Tomé, Siles, Torreblascopedro, Torredelcampo y Los Villares.