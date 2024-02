Un proyecto internacional, en el que participan grupos de I+D de la UMA, celebra unas jornadas abiertas

El proyecto internacional 'EnBiC2-Lab'--Environmental and Biodiversity Climate Change Lab--, del que forman parte nueve grupos de investigación de la Universidad de Málaga, se encuentra ya en fase final de ejecución, desde que comenzó en enero de 2019, en busca de respuestas sobre la problemática del aprovechamiento de los datos para el estudio del medioambiente y el cambio climático.

Para presentar los principales logros de esta iniciativa, que utiliza la infraestructura virtual europea de e-Ciencia, tecnología e innovación 'LifeWatch ERIC' para su desarrollo, se ha celebrado una jornada en el edificio de la UMA 'Ada Byron', en cuyo acto inaugural estuvieron presentes el vicerrector de Transferencia, Empresa y Transformación Digital, Enrique Márquez, y el catedrático de la ETSI de Informática José Francisco Aldana, que es el responsable del proyecto.

La cita científica, que cuenta con la participación de unos 60 especialistas, continúa a lo largo del día de hoy, han indicado desde la UMA en un comunicado. Así, en la sesión de ayer, se presentaron los logros de 'EnBic2-Lab', que van desde avances científicos hasta soluciones de software diseñadas para respaldar a los investigadores en temas relacionados con el medio ambiente y la biodiversidad, con un enfoque particular en el cambio climático.

Estos resultados, según señalaron, han sido obtenidos a partir del trabajo llevado a cabo en espacios naturales de Andalucía, destacando el conocimiento generado en la Universidad de Málaga, que ha contribuido a producir resultados de relevancia internacional. Además, se ha sentado la base para promover el progreso hacia una infraestructura europea que brinde un apoyo más amplio para la gestión de datos medioambientales en diversas regiones geográficas.

PROYECTO MULTIDISCIPLINAR

Con una financiación de once millones de euros procedentes de fondos Feder, los grupos de la UMA presentes en 'EnBiC2-Lab' son los grupos de investigación KHAOS y ERTIS del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software 'Jose María Troya Linero'; Centro Temático Europeo 'European Topic Centre on Spatial Analysis and Synthesis'(ETC-UMA); Centro de Bioinnovación 'Supercomputing and Bioinnovation Center' y los grupos científicos Aerobiología; Centro de Hidrogeología; Biogeografía, Diversidad y Conservación; Biodiversidad, Conservación y Recursos Vegetales y Laboratorio de Geomorfología y Suelos

Así, en relación a las infraestructuras del proyecto, en la jornada que se está celebrando en el 'Ada Byron' se han presentado la de supercomputación y la infraestructura software y Big Data.

Por otro lado, sobre la captura de datos, se han destacado las aplicaciones Web para recogida de datos de campo, sensores para captura de datos en tiempo real, datos de campo y laboratorio e información pública. Además, también se ha puesto sobre la mesa flujos de análisis de datos de aire, agua, faula, flora y suelo, entre otros temas.