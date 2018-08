El pulmón que ya no es verde

Los nervenses han seguido las últimas horas del incendio declarado el pasado jueves a los pies de la Sierra del Padre Caro, en los alrededores del Peña de Hierro, con una enorme sensación de consternación por ver cómo estaba quemándose uno de los pulmones medioambientales más emblemáticos de la zona. Muchos vecinos están acostumbrados a recorrer este paraje natural para mantenerse en forma, incluso hay quienes han esparcido las cenizas de sus seres más queridos a lo largo del recorrido que va desde Nerva hasta el nacimiento del río Tinto, junto a Peña de Hierro. De ahí, entre otras cuestiones, la inmensa sensación de pena y dolor que inunda los corazones de los vecinos de la localidad minera.

En el acto de presentación de la revista cultural Nervae, ayer, no se hablaba de otra cosa. Las primas palabras del alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ante los invitados, fueron para anunciar la estabilización del incendio y tranquilizar a los vecinos con la evolución favorable del mismo. Pero las caras de abatimiento entre la inmensa mayoría de colaboradores habituales con los que cuenta la edición literaria lo decía todo.

La poeta local, Rosa Fernández, ha vivido el seguimiento del incendio con un dramatismo que comparten todos sus compañeros. "Se nos ha quemado el pulmón verde de nuestra tierra minera. Han sido unas horas de incertidumbre total y terror por lo pudiera estar pasando. Si hay algún culpable debería castigarse con toda la dureza del mundo porque esto es un auténtico desastre. Pero nos vamos a reponer y no vamos a permitir que nadie se interfiera en el disfrute de nuestras fiestas de agosto, como cada año", destaca.

Para el director del archivo de la Fundación Río Tinto, Juan Manuel López, colaborador habitual de la revista Nervae, toda esta situación se ha vivido con un inmenso dolor y un sentimiento de impotencia enorme. "Es un paisaje natural, bien de interés cultural, uno de los sitios más bonitos que tenemos en esta tierra. En la Fundación la preocupación ha sido máxima porque hace tan solo unas semanas que abríamos el centro de interpretación de Peña de Hierro y no sabíamos cómo le estaba afectando el fuego. Parece que un milagro ha salvado el centro y el malacate, pero todos tenemos el corazón roto", asegura.

El coordinador del centro de educación para personas adultas de Nerva Seper Adela Frigolet, Juan Carlos Domínguez, también lo ha vivido con una pena grandísima. "Han sido momentos muy dolorosos al contemplar como el entorno más bonito que tenemos se nos estaba quemando. Yo suelo andar por los alrededores de Peña de Hierro cada día al amanecer y no puedo hacerme a la idea de lo que me voy a encontrar cuando vuelva a hacerlo. Es un tesoro que tenemos que cuidar entre todos. Esperaremos a ver cómo la vida y la naturaleza vuelve a crecer en un lugar que ha sido tan maltratado durante las últimas horas en nuestro pueblo", comenta.

Los sentimientos de rabia, dolor e impotencia son mayoritarios entre vecinos y representantes de asociaciones y colectivos del pueblo. Al presidente de la Banda de Música Villa de Nerva, Juan Fuentes, le da miedo acercarse a Peña de Hierro cuando terminen las labores de los efectivos del Plan Infoca. "Lo estoy viviendo muy mal. Me da miedo acercarme para saber cómo está. Me sobrecoge pensar que no volveré a ver el paisaje al que estábamos acostumbrados", asegura.

En el mismo sentido se han pronunciado el gerente del restaurante Época y autor del libro, Nunca faltaron flores, Carmelo Rufo, y el hermano mayor de la Hermandad de San Bartolomé, patrón y alcalde perpetuo de Nerva, Miguel Ángel Vázquez, quien ha seguido el incendio muy preocupado, con mucha incertidumbre, indignación y rabia.

Otros lo han vivido desde la distancia con la misma preocupación o más de la que los estaban siguiendo en el pueblo. Este son los casos del escritor Antonio Perejil o de los fotógrafos Manuel Aragón y Antonio Romero. El incendio le cogió a los tres en Sevilla. "Lo hemos vivido como si estuviéramos aquí, en permanente contacto con nuestros familiares, y a medida que nos íbamos acercando al pueblo podíamos ver por el humo la dimensión del incendio", coinciden.

También hay quienes no dudan ni un solo instante en apuntar a la mano del hombre como principal causante de tanto dolor. El presidente de la asociación Amigos del Ferrocarril Cuenca Minera de Riotinto, Luis Pérez, y el integrante del grupo de antiguos alumnos de la Compañía, José Alcaide, destacan las coincidencias de fechas y horas entre los incendios que se han sucedido en la zona durante los últimos años.

"No hay derecho que nos hagan esto. Llevamos una racha terrible. Todos los incendios comienzan a la misma hora. Esto es muy significativo. Mientras acuden los medios aéreos el incendio va corriendo y después por la noche ya no pueden hacer nada hasta el día siguiente. Esta vez, hemos tenido suerte que la UME llegara pronto para echar una mano. Esto no tiene perdón de Dios. No hay derecho. Nos estamos cargando la naturaleza y nuestra vida. Hace un años pasó en Riotinto. Se quieren cargar el entorno, sea quien sea, pero no lo van a conseguir", coinciden.

También los hay en buscar otro tipo de responsabilidades más allá de las sospechas del simple pirómano. El pintor y periodista, Vicente Toti, que ha seguido el incendio desde la ventana de su estudio en Zalamea la Real, destaca la prevención como mejor arma para evitar este tipo de tragedias medioambientales. "Uno no sabe a ciencia cierta a quién echarle la culpa de todo esto, pero lo que sí es cierto es que los incendios empiezan apagándose en invierno, no en verano", apunta.

Festival suspendido

Este fin de semana debería estar celebrándose en Peña de Hierro el XI Festival Noches de Música a la Luz de la Mina organizado por la concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Nerva que finalmente tuvo que suspenderse. El elenco de artistas que iba a participar en esta nueva edición ya busca otras fechas en sus agendas para lograr que esta cita anual con la música salga adelante, aunque sea en otras fechas. "Ahora toca solidarizarnos con los habitantes de Nerva y desear que todo pase lo antes posible", coinciden.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Isidoro Durán, tras acceder al paraje natural 24 horas después de haberse iniciado el incendio, con profundo dolor confirmaba al instante la suspensión del tradicional festival de música que llevaba celebrándose con éxito en la zona durante los últimos diez años.

"Estamos desolados. Acabamos de perder gran parte del patrimonio ecológico de nuestro pueblo que no sabemos cuando volveremos a recuperar. De todas formas, podemos sentir cierto optimismo al comprobar cómo ha podido salvarse el escenario habitual donde se llevan a cabo los conciertos. No obstante, el festival queda suspendido hasta nueva orden", aclara.

En el mismo sentido se ha pronunciado el director general de la Fundación Río Tinto, José Luis Bonilla, quien quiso destacar, por encima de todo, la gran labor realizada desde el Plan Infoca para salvar en la medida de lo posible gran parte de las instalaciones. "Afortunadamente, el fuego no ha afectado a los dos elementos principales del complejo turístico y las visitas se reanudarán en unas semanas. Así que podemos ser moderadamente optimistas", subraya. No obstante, las visitas al centro de interpretación de Peña de Hierro también quedan anuladas hasta nueva orden.

El alcalde de Nerva, que ha colaborado desde el principio en las labores de extinción desde su puesto de ayudante técnico de la Consejería de Medio Ambiente, señala al posible causante de este incendio. "Bien de forma voluntaria o por negligencia, todo parece indicar que la mano del hombre está detrás de este incendio, aunque esperaremos a ver qué dicen los técnicos especialistas en esta materia. Aunque hemos perdido gran parte de la masa forestal en nuestra Sierra del Padre Caro, al menos, hemos conseguido salvar el centro de interpretación de Peña de Hierro", subraya.

En las últimas horas, Ayala ha querido lanzar a sus vecinos un mensaje de fuerza y ánimo. "Estoy seguro que los nervenses sabremos salir de esta situación con fuerza y decisión. Mucho ánimo a todos porque, a pesar de la incertidumbre con la que hemos vivido las últimas horas, de este bache saldremos fortalecidos. Ahora toca arrimar el hombro a todos y ponernos cuanto antes manos a la obra en la reconstrucción de todo lo perdido. Seguro que con la ayuda de todos, lo conseguiremos".