El rector de la UJA pide al Ayuntamiento la cesión pendiente de suelo "de la forma más ágil": "Nos jugamos mucho"

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha pedido al Ayuntamiento que realice la cesión de suelo que está pendiente desde hace más de dos décadas "de la forma más ágil". "Nos jugamos mucho", ha dicho en alusión a la necesidad de que la UJA "pueda seguir siendo ese motor de desarrollo y de transformación del territorio".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas después de que gobierno local (PP-Jaén Merece Más) se condicionase esa cesión --a la espera desde el año 2000 por parte del Consistorio en virtud del convenio a tres bandas firmado junto a la UJA y El Corte Inglés-- a la redacción y aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Al respecto, ha precisado que la UJA, "que es el buque insignia y es el principal motor de transformación y desarrollo de la provincia, necesita suelos", puesto que ya no puede "construir ni un solo edificio más en el Campus de Las Lagunillas"."A partir de ahí, yo lo que le pido, en este caso, al Ayuntamiento, es que articulen el procedimiento más ágil y más rápido para que esos terrenos estén a disposición de la Universidad lo antes posible. ¿Por qué? Porque lo necesita la universidad, lo necesita la ciudad de Jaén y lo necesita nuestro territorio para que la UJA siga siendo o pueda seguir siendo ese motor de desarrollo y de transformación del territorio", ha asegurado.

En cuanto al método para ello, el rector ha apuntado que él no es un experto no es un experto en la materia, de modo que ha solicitado "que lo estudien, y si la forma más rápida es una revisión del PGU, pues que se haga y, si la forma más rápida es otra, pues que se haga ya"."Llevamos 23 años de retraso y hemos llegado a un punto en donde ya la universidad no tiene opción y posibilidad de crecer. Nos jugamos mucho. Si queremos que siga siendo una universidad docente, investigadora, transformadora y que marque el futuro de nuestra provincia, necesitamos suelo", ha recalcado.

En este sentido, preguntado por si esa falta de terreno puede tener efecto en su actividad y de cara a proyectos de calado como el futuro Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), Ruiz ha afirmado que "claro que sí, en el Cetedex y en todas las actividades que desarrolla la Universidad y que tienen incidencia en nuestro territorio".

El rector ha destacado que el citado centro que promueve el Ministerio de Defensa en la capital "es un proyecto realmente transformador" y "que, si las cosas se hacen bien, marcará un antes y un después" en la provincia de Jaén. Para ello, según ha matizado, es necesario que "cada administración ponga lo que debe poner".

IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES"Nosotros, como universidad, ¿qué tenemos que poner? El conocimiento. Nosotros somos generadores de conocimiento y transmisores de conocimiento", ha declarado el rector, no sin agregar que para ello necesita de la implicación de las diferentes administraciones.

Por ello, ha demandado al "Ayuntamiento, terreno; a la Junta de Andalucía, una financiación adecuada a través del modelo de financiación" y "al Ministerio, que financie lo que supone la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)"."Vamos a necesitar nuevas instalaciones para dar respuesta a investigaciones que tendremos que realizar en la universidad y que apoyen y que den respuesta a las necesidades que tenga ese Centro de Desarrollo y Experimentación", ha comentado Ruiz, para el que "ahí se ve de forma clara" que la cesión de suelo "es una necesidad".

Sobre la financiación, ha hecho hincapié en la necesidad de que desde la Junta, como "principal financiadora de las universidades", se establezca "no solo para pagar las nóminas, sino para poder articular políticas que permitan incidir en ese proyecto y en otros que son claramente transformadores". Al hilo, se ha referido, por ejemplo, al Grado de Medicina, que se cursa por segundo año en la UJA y cuya puesta en marcha "cuesta dinero".

1,8 MILLONES POR LA ADAPTACIÓN A LA LOSU

En cuanto al Gobierno, ha recordado que desde este año hay una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario y ha defendido que "las leyes tienen que venir acompañadas de su memoria económica". Y es que, según ha comentado, su aplicación supone "reconfigurar" y "adaptar las plantillas del personal docente investigador", lo que también "cuesta dinero"."La Conferencia de Rectores de la Universidad Española (CRUE) ya ha cuantificado que esa adaptación de plantillas supone a nivel nacional 844 millones de euros. A la Universidad de Jaén, nos supone en torno a 1,8 millones. Esa financiación la tiene que aportar el Ministerio y no puede ahora trasladar esta situación a las comunidades autónomas", ha subrayado.

Así las cosas, el rector ha incidido en la importancia de "cada administración cumpla con sus compromisos". "Si eso se hace, el Cetedex, la Universidad de Jaén y otros muchos proyectos que los necesitamos en nuestra tierra se irán haciendo realidad", ha aseverado.