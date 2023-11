Una mesa redonda de Fical profundiza en la importancia del guion cinematográfico

Las mesas redondas se han convertido en un espacio de debate y análisis de distintos aspectos que rodean al mundo del cine, la televisión y las series, dentro del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Así ha quedado reflejado de nuevo esta misma tarde en la que el Patio de Luces de Diputación ha vivido la penúltima de las citas de este apartado de la programación situando el foco en esta ocasión en el guion cinematográfico y su vital importancia para el resultado final de una película y es que tal y como ha dicho el director, guionista y escritor Manuel Gutiérrez Aragón "una buena película necesita siempre tener detrás un buen guion, también hay malas películas con un buen guion, pero al contrario es imposible. Jamás puede haber una buena película con un guion que sea malo".

Gutiérrez Aragón ha estado acompañado por el director y guionista Fernando Colomo, la actriz Lucía Jiménez (que se ha iniciado en los dos últimos años en el mundo del guion y la dirección y de hecho su primer corto ha participado en la sección oficial de FICAL) y la productora y directora Mar Targarona.

La mesa ha estado moderada por el periodista y crítico de cine Moisés Rodríguez. Mar Targarona ha compartido que "los guiones que me han gustado siempre son esos que no te dejan respirar, a lo Hitchcock, de esos que si quitas una pieza se derrumba todo y también los temas, por ejemplo, el guion de 'El Orfanato' me llamó mucho la atención y me gustó el asunto de la maternidad y lo estuvimos trabajando durante dos años".

En la misma línea se ha pronunciado Fernando Colomo, "me gustan esos guiones, como los de Billy Wilder, que el guion no pare. Pero al final todo tiene que tener una génesis, algo que te lleve a querer meterle mano para hacer la película".

Desde el punto de vista actoral, Lucía Jiménez ha afirmado que "pese a que cuando a los actores nos llega el guion ya está todo muy cerrado, con las localizaciones, con todo, al final nunca acaba, ni siquiera cuando se estrena, porque cuando alguien ve la película se lleva la historia a donde quiere, no todos lo perciben de la misma manera ni tienen por qué entenderlo del mismo modo que quería el guionista. Pasa lo mismo con los libros y cuando por ejemplo a unos les gusta la adaptación a película y a otros no, en función de si se corresponde con lo que ellos imaginaron cuando leyeron la novela".

Más allá de eso, Lucía Jiménez tiene claro que "un guion puede con todo, si cuando lo lees notas que fluye, que imaginas, te lleva a aceptarlo".

Pese a la vital importancia del guion para el buen resultado final de una película los cuatro participantes en la mesa redonda coinciden en que el papel del guionista no tiene la consideración que debería."Hay revistas de cine que en las fichas de una película ni aparece de quién es", ha afirmado Mar Targarona, y ha añadido que "eso en el teatro no pasa. El autor de una obra teatral está siempre muy considerado, claro que importa el elenco y el director, pero la autoría siempre se destaca".

Sobre ello, Lucía Jiménez ha dicho que "echo de menos algo que sí se hace en teatro, que es sentarse los actores y el director con el guionista para perfilar". En su condición de académico de la RAE, escritor y guionista, Manuel Gutiérrez Aragón ha compartido que "es diferente escribir una novela o un guion.

Cuando escribes una novela es un río con muchos afluentes, sin embargo en un guion se es más práctico porque todo lo que se escribe es una rueda que hace que se mueva otra. Escribir un guion se parece más a escribir un relato corto".